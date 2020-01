UE: Czaputowicz po rozmowie z Jourovą w Brukseli: "kurtuazyjne spotkanie"

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w poniedziałek w Brukseli z wiceszefową Komisji Europejskiej ds. wartości Vierą Jourovą. Jak podkreślał, było to kurtuazyjne spotkanie, a dłuższe rozmowy odbędą się w Polsce.

"Jestem umówiony na spotkanie już niedługo w Polsce - 27 (stycznia), pani wiceprzewodnicząca (KE) będzie (na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady) Auschwitz, gdzie będę i ja, a następnego dnia prawdopodobnie w Warszawie. Myślę, że warto utrzymywać dialog, rozmawiać" - powiedział dziennikarzom szef polskiej dyplomacji.

Jourova w grudniu zwróciła się do polskich władz o wstrzymanie prac nad projektem nowelizacji ustaw sądowych. "Każde państwo w UE dba o swoje wewnętrzne sprawy i wewnątrz kraju je załatwia. W Polsce parlamentarzyści decydują, jakie prawo będzie u nas obowiązywało" - komentowała inicjatywę Jourovej marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zdecydowała, że występuje do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów.

To następstwo skargi przeciwnaruszeniowej z października 2019 roku, która Komisja Europejska skierowała do TSUE, by - jak uzasadniono - "chronić sędziów przed kontrolą polityczną". KE podkreślała, że nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej SN, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa powoływaną przez Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka