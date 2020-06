UE: Dialog Serbii z Kosowem będzie wznowiony w lipcu

Unia Europejska ogłosiła we wtorek, że zaplanowane pod jej auspicjami negocjacje między Serbią a Kosowem, mające doprowadzić do normalizacji stosunków między obydwoma krajami, zostaną wznowione w lipcu. Nie podano jednak konkretnej daty rozmów.

"Dialog powinien zostać wznowiony w przyszłym miesiącu" - zapowiedział rzecznik szefa unijnej dyplomacji Peter Stano. Wyjaśnił, że konkretny termin nie został jeszcze ustalony, ale trwają intensywne prace nad tym, aby rozmowy odbyły się w lipcu.

Agencja EFE przypomina, że wznowienie dialogu Serbii z Kosowem pod egidą Unii Europejskiej stało się możliwe po staraniach wysłannika UE ds. dialogu między obu krajami Miroslava Lajczaka, który w zeszłym tygodniu przebywał w Prisztinie, a w poniedziałek prowadził rozmowy w tej sprawie w Belgradzie. "Proponujemy kompleksową umowę, która rozwiązałaby wszystkie problemy raz na zawsze" - mówił Lajczak po spotkaniu z serbskimi władzami.

Negocjacje w celu normalizacji stosunków między obu krajami utknęły w martwym punkcie w 2018 roku, gdy Kosowo podwyższyło o 100 procent cła na produkty z Serbii. Rząd Kosowa utrzymywał wówczas, że jest to odwet za działania Belgradu, utrudniające Prisztinie starania o wejście do NATO i ONZ.

6 czerwca br. Kosowo zniosło wszelkie bariery handlowe, co otworzyło drogę do wznowienia negocjacji. Uregulowanie wzajemnych stosunków, w tym uznanie przez Serbię niepodległości Kosowa, jest jednym z warunków wejścia obu krajów do UE, o co starają się zarówno Belgrad, jak i Prisztina.

W negocjacjach między Serbią i Kosowem partycypują także Stany Zjednoczone. 27 czerwca w Waszyngtonie pod patronatem amerykańskiego negocjatora Richarda Grenella mają się spotkać delegacje z Belgradu i Prisztiny, aby omówić stosunki gospodarcze między obydwoma krajami.