UE: Dziennikarka Biełsatu Daria Czulcowa: w białoruskich więzieniach nie ma sympatii dla więźniów politycznych

W białoruskich więzieniach nie ma sympatii dla więźniów politycznych - mówiła o swoich doświadczeniach Daria Czulcowa, dziennikarka telewizji Biełsat, skazana w 2020 roku na 2 lata więzienia za relacjonowanie protestów w związku ze sfałszowanymi przez Alaksandra Łukaszenkę wyborami prezydenckimi. W piatek w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli odbyło się seminarium z okazji 15-lecia niezależnej od władz w Mińsku stacji.

"Jestem dziennikarką telewizji Biełsat. Zostałam skazana na dwa lata więzienia po tym jak z Kaciaryną Andrejewą relacjonowałyśmy wydarzenia z +placu Zmian+ w Mińsku. Zostałyśmy zatrzymane i trafiłyśmy pod sąd. Odsiedziałam prawie dwa lata. Wypuszczono mnie i wyjechałam. Katia została w więzieniu, bo dostała dodatkowy wyrok za +zdradę ojczyzny+. Przyjechałam do Warszawy. Nie mogę wrócić do domu i nadal wykonuję swoją pracę" - zrelacjonowała swoją historię Daria Czulcowa dziennikarzom w Brukseli.

Pytana, o to jak była traktowana w więzieniu odparła: "Stosunek był różny. Pracownicy więzienia stosowali presję psychiczną. Z kolei wśród więźniów bardzo niewiele było takich osób, które - nie to, żeby wspierały - ale nawet były lojalne wobec więźniów politycznych".

Zaznaczyła, że nie próbowano jej "odwrócić" i wykorzystać do celów państwowej propagandy.

"Nie zwracano się do mnie z taka propozycją. Chciano natomiast, żebym podpisała prośbę o ułaskawienie i przyznanie się od winy. Odmówiłam i chyba zorientowali się, że nie będę z nimi współpracować" - powiedziała Czulcowa.

Zapytana o sytuację niezależnych mediów na Białorusi stwierdziła jednoznacznie: "Bardzo zła".

"Wszyscy dziennikarze wyjechali. Teraz właściwie niemożliwe jest tworzenie materiałów (na miejscu), bo nie ma kto tego robić. To problem. Nie jestem w stanie pojąć jak Biełsat, mimo to, pracował przez ten rok, biorąc pod uwagę, że właściwie wszyscy dziennikarze wyjechali. To bardzo trudne, ale mimo to nadal pracujemy. Dla mnie to niesamowite" - podsumowała białoruska dziennikarka.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz