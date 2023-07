Mieszkańcy Europy Zachodniej - w tym Hiszpanii - wciąż muszą pokonywać kulturowe i psychologiczne blokady, by głosować na konserwatystów; tak silna jest tam kulturowa hegemonia lewicowych doktryn - mówi w rozmowie z PAP ekspert brukselskiego think-tanku MCC Rodrigo Ballester, ktory w przeszłości był również urzędnikiem Komisji Europejskiej.

"Mandat Pedro Sancheza do rządzenia od początku budził ogromne kontrowersje. Poczynając od tego, że jego koalicję popiera skrajna lewica, separatyści, a nawet byli terroryści. Również lista kontrowersyjnych ustaw, które przeprowadził, jest bardzo długa. Na przykład ustawodawstwo dotyczące zgody na współżycie seksualne, które ostatecznie przyniosło korzyści gwałcicielom i drapieżcom seksualnym; jego skrojona na miarę reforma kodeksu karnego pod przestępstwa popełnione przez katalońskich separatystów; gigantyczne podwyżki podatków, zwłaszcza ze szkodą dla osób samozatrudnionych" - wylicza Ballester.

"Przede wszystkim jednak większość Hiszpanów ma dość dwóch rzeczy: osobowości Sancheza, postrzeganego w dużej mierze jako manipulant, narcyz i człowiek pozbawiony skrupułów, gotowy na wszystko, by utrzymać się przy władzy i przedkładający własne interesy ponad dobro wspólne. Drugi czynnik, to polaryzacja polityczna. Po latach napięć Hiszpanie mają ochotę na umiar i +centrowość+. Dlatego, wyniki sondaży dające przewagę centrowej Partii Ludowej (PP) i konserwatywnej Vox należy interpretować nie jako sprzeciw wobec lewackiej agendy, lecz odrzucenie samego Sancheza i podziału, który stworzył. Podobnie jak większość krajów Europy Zachodniej, Hiszpania nie jest jeszcze gotowa do radykalnego odrzucenia lewicowej agendy kulturowej" - podkreśla ekspert MCC.

Jednocześnie zastrzega, że nie należy lekceważyć rosnącego na zachodzie Europy niezadowolenia w związku ze zjawiskami, które przynosi realizacja lewicowych postulatów.

"Jest to jednak właśnie raczej rosnące niezadowolenie, a nie tsunami. Przynajmniej w Europie Zachodniej. W tych krajach kulturowa lewicowość od dziesięcioleci sprawuje rząd dusz. Wielu wyborców wciąż jest onieśmielonych i boi się otwarcie mówić o sobie, jako o konserwatystach, a nawet głosować na nich. Na przykład w Hiszpanii duża liczba obywateli zgadza się z Vox, ale nie odważy się na nich głosować, bo boja się etykietki +skrajna prawica+. W innych krajach jest tak samo" - tłumaczy Rodrigo Ballester.

"Miliony europejskich konserwatystów nie są jeszcze gotowe, żeby się +ujawnić+. Dopiero muszą zrzucić jarzmo kulturowej, a nawet psychologicznej hegemonii lewicy. W Europie Środkowej i Wschodniej sytuacja wygląda inaczej i ta część kontynentu jest nieraz zaskoczona nieśmiałością Europy Zachodniej. Dodatkowo, przykłady Szwecji czy Włoch pokazują, że zachodni konserwatyści są skłonni do kompromisów z lewicową agendą i wbrew oczekiwaniom, zwycięstwa wyborcze nie przekładają się na rzeczywiste, dogłębne zmiany. Nie należy zapominać, że wygrywanie bitew nie jest równoznaczne z wygraniem wojny" - podkreśla ekspert.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz