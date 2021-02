UE: EMA rozpoczęła procedurę przyspieszonej oceny szczepionki Novavax

Europejska Agencja Leków (EMA) zainicjowała procedurę przyspieszonej oceny (rolling review) szczepionki przeciw Covid-19 amerykańskiej firmy Novavax. Przybliżony termin ewentualnego dopuszczenia preparatu do użycia na terytorium UE nie jest jeszcze znany.

Decyzja EMA o rozpoczęciu procedury "jest oparta na wstępnych wynikach badań laboratoryjnych i wczesnych badaniach klinicznych u dorosłych", które "sugerują, że szczepionka wyzwala produkcję przeciwciał i komórek odpornościowych, których celem jest SARS-CoV-2, wirus wywołujący Covid-19" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez agencję w środę wieczorem.

"Ocena będzie kontynuowana do czasu uzyskania wystarczających danych na złożenie formalnego wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Chociaż EMA nie jest w stanie przewidzieć ogólnych ram czasowych, to ocena ostatecznego wniosku powinna zająć mniej czasu niż zwykle, ze względu na pracę wykonaną podczas przyspieszonej oceny" - przewiduje instytucja.

Szczepionka Novavax działa w nieco inny sposób niż produkty Pfizer/BioNTech i Moderny. Do wywołania reakcji immunologicznej wykorzystuje ona zmodyfikowane białko koronawirusa. Ma niższe wymagania dotyczące magazynowania. Można ją przechowywać w temperaturze zwykłej lodówki.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz