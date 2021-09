UE: EMA zaktualizowała listę skutków ubocznych preparatów na Covid-19 AstraZeneca i J&J

Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała w środę listę skutków ubocznych przy podawaniu preparatów na Covid-19 firm Johnson & Johnson i AstraZeneca.

Do możliwych efektów ubocznych szczepionki AstraZeneca EMA dodała zespół Guillaina-Barrego. Jest to rzadkie schorzenie polegające na uszkodzeniu nerwów obwodowych i prowadzące do postępującego osłabienia siły mięśni. Oprócz tego do informacji o działaniach niepożądanych preparatu brytyjsko-szwedzkiego koncernu farmaceutycznego dodano bóle nóg, ramion i żołądka oraz objawy grypopodobne.

Ostrzeżenie dot. bezpieczeństwa przy podawaniu szczepionki Johnson & Johnson zaktualizowano o powiększenie węzłów chłonnych, zaburzenia czucia powierzchownego, szumy w uszach, biegunkę i wymioty.

Zarówno AstraZeneca jak i Johnson&Johnson wykorzystują w swoich preparatach na Covid-19 tzw. technologię wektorową. Dostarcza ona do organizmu fragmenty innych wirusów w celu wywołania reakcji immunologicznej.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz