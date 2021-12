UE: EPL: 1,3 mln ludzi zmarło w Europie w 2020 roku na raka

W 2020 roku 1,3 mln ludzi zmarło w Europie z powodu raka. Musimy działać ambitnie w walce z tą chorobą. Chcemy, by polityka zdrowotna stanowiła część obszarów, którymi również zajmują się instytucje unijne - przekonywali na konferencji prasowej w poniedziałek europosłowie Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad raportem końcowym Specjalnej Komisji do Spraw Walki z Rakiem (BECA). Po 15 miesiącach prac europosłowie poddadzą pod głosowanie pierwsze w historii stanowisko PE określające działania, jakie Unia Europejska powinna podjąć, by wesprzeć krajowe wysiłki na rzecz walki z rakiem.

"Obiecaliśmy w kampanii wyborczej w 2019 roku, że chcemy ambitnych działań w walce z rakiem, że chcemy pokonać raka, nawet jeśli to długoterminowy projekt. (…) W 2020 roku w Europie 1,3 mln ludzi zmarło z powodu raka. Biorąc to pod uwagę jest oczywistym, że musimy z tym coś zrobić" - powiedział na konferencji szef frakcji EPL Manfred Weber.

Zaznaczył, że choć zgodnie z traktatami sprawy dotyczące zdrowia nie są kompetencją UE, to jednak już przed pandemią Covid-19 frakcja EPL zaczęła dyskutować o tym co zrobić, by kwestia walki z rakiem znalazła się na unijnej agendzie.

"Dla nas jest to również kwestia uniknięcia sytuacji, w której mamy Europejczyków pierwszej i drugiej klasy, dlatego, że we wschodniej Europie szanse na przeżycie raka są mniejsze niż w zachodniej. (…) Chodzi o to, aby wszyscy Europejczycy mieli dostęp do tego samego poziomu leczenia, do nowoczesnych technologii" - podkreślił Weber.

Przewodniczący BECA, europoseł Bartosz Arłukowicz (PO) powiedział na konferencji, że Komisja pracowała przez 15 miesięcy, podczas których wysłuchała 118 ekspertów z całej Europy. "Musimy zmienić strategię walki z rakiem. Potrzebujemy wspólnych standardów szybkiej diagnozy, musimy wyeliminować geograficzne różnice w dostępie do leczenia" - mówił dodając, że trzeba również chronić UE przed ewentualnymi niedoborami leków. "W końcu, musimy zrobić wszystko, aby znaleźć szczepionkę przeciwko rakowi" - wskazał.

Wspomniał też doktora Andreasa Kuhna, dyrektora w firmie BioNTech, który powiedział podczas posiedzenia Komisji, że w ciągu 3-5 lat będzie można wyprodukować opartą na technologii mRNA szczepionkę przeciwko pewnym typom nowotworów. "Potrzebujemy takich inspiracji dla naszej pracy, dla naszej walki w przyszłości" - zaznaczył Arłukowicz.

Dokument, którym ma być przyjęty w czwartek, zawiera szereg rekomendacji dotyczących zarówno wzmocnienia prewencji, jak i lepszej organizacji leczenia, szybkiej diagnozy, zapewnienia dostępu do leków i najnowszych technologii, a także wsparcia pacjentów i ich rodzin.

"Chcemy, by polityka zdrowotna stanowiła część obszarów, którymi również zajmują się instytucje unijne. Pandemia Covid-19 pokazała, że razem możemy walczyć z chorobami szybciej oraz skutecznie finansować badania nad nowoczesnymi lekami. Te działania musimy podjąć także w kontekście choroby cywilizacyjnej, jaką jest rak" - przekonywał Arłukowicz.

Z Brukseli Łukasz Osiński