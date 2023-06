UE: Europarlament chce, by KE zaproponowała wprowadzenie przepisów przeciwko wykorzystywaniu stażystów

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do zaproponowania przepisów przeciwko wykorzystywaniu stażystów w całej UE. Rezolucję przyjęto 404 głosami za, przy 78 przeciw oraz 130 wstrzymujących się.

Według europosłów, nowa dyrektywa powinna określać minimalne standardy jakości, w tym zasady dotyczące czasu trwania staży, a także wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej zgodnie z prawem i praktykami krajowymi.

Staże powinny być odpowiednio wynagradzane, pokrywając co najmniej koszty podstawowych potrzeb życiowych, takich jak żywność, mieszkanie i transport, biorąc pod uwagę koszty utrzymania w każdym państwie członkowskim - uważa PE.

Wezwano też państwa członkowskie UE do zwiększenia dostępności staży dla osób niepełnosprawnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz do zachęcania do staży transgranicznych.

Europosłowie wzywają również KE do przeglądu istniejących ram jakości staży i wprowadzenia większej liczby zasad, które będą wiążące dla krajów UE w tych ramach.

Niedawne badanie Eurobarometru (2023) wykazało, że czterech na pięciu młodych ludzi (78 proc.) odbyło co najmniej jeden staż, a dla jednego na pięciu (19 proc.) ich pierwszym doświadczeniem zawodowym był staż.

Niemniej jednak istnieją obawy dotyczące jakości staży. Dlatego europosłowie wzywają do poprawy ich warunków, aby zapewnić młodym ludziom przydatne doświadczenie i odpowiednie wynagrodzenie.

