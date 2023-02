UE: Europarlament uczci pamięć rotmistrza Pileckiego nadając jego imię jednej z sal

"Parlament Europejski uczci pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego nadając jego imię jednej z sal. Dziękuję moim przyjaciołom Rasie Juknevičienė i Robertsowi Zīle za wsparcie sprawy, o którą od tak dawna zabiegałam. Dzisiejsza decyzja jest wynikiem współdziałania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Europejskiej Partii Ludowej" - poinformowała na Twitterze europosłanka Anna Fotyga (PiS).

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. Był bohaterem wojny z bolszewikami, uczestnikiem wojny obronnej w 1939 roku, oficerem AK, dobrowolnym więźniem niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, twórcą organizacji ruchu oporu i autorem pierwszych raportów o niemieckich zbrodniach w tym obozie koncentracyjnym i zagłady.

Pilecki walczył w Powstaniu Warszawskim, po jego upadku trafił do niewoli.

Po wyzwoleniu oflagu w Murnau Pilecki został żołnierzem 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Wrócił do kraju, gdzie zorganizował grupę, która gromadziła informacje o sytuacji w rządzonej przez komunistów Polsce. Został aresztowany, a potem zamordowany przez komunistów po pokazowym procesie w 1948 roku. Zrehabilitowano go w 1991 roku.

Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył rotmistrza Witolda Pileckiego pośmiertnie Orderem Orła Białego; w 2013 roku został awansowany do stopnia pułkownika.

Ze Strasburga Łukasz Osiński