UE: Europarlament wzywa do nałożenia sankcji na odpowiedzialnych za wojnę w Jemenie

W przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski wezwał UE i państwa członkowskie do nałożenia sankcji na odpowiedzialnych za toczącą się od 2015 roku wojnę domową w Jemenie. Miałyby one objąć nie tylko bezpośrednio walczące strony, ale też kraje, dla których jest to konflikt zastępczy: Iran, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Europosłowie zaproponowali wprowadzenie zakazów wjazdów i zamrożenie kont konkretnych osób. Dodatkowo eurodeputowani chcą poszerzenia sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Trwający od 2015 roku konflikt wyznaniowy i plemienny w Jemenie jest podsycany przez rywalizację między Arabią Saudyjską a Iranem, które popierają przeciwne sobie frakcje: Arabia Saudyjska - prezydenta Abd Rabu Mansura al-Hadiego, a Iran - zbuntowane przeciwko Hadiemu plemiona zajdyckie, znane jako ruch Huti.

W 2020 roku zginęło w Jemenie 20 tys. osób. Od początku wojny śmierć poniosło ponad 200 tys. ludzi, ponad 3,5 mln musiało opuścić swoje domy, a 24 mln Jemeńczyków potrzebują pomocy humanitarnej.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz