UE: Europoseł Arłukowicz szefem Podkomisji Zdrowia Publicznego PE; europosłanka Kopcińska - wiceszefową

Eurodeputowany PO Bartosz Arłukowicz został w czwartek wybrany na przewodniczącego nowo utworzonej Podkomisji Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego (SANT). Europosłanka PiS Joanna Kopcińska została wiceprzewodniczącą tej podkomisji.

Podkomisja została powołana przez PE 14 lutego. W jej skład wchodzi 30 członków oraz 30 zastępców członków zasiadających w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (ENVI). Mandat podkomisji umożliwia jej działanie w dziedzinie zdrowia publicznego i produktów farmaceutycznych.

"To naturalna konsekwencja zakończonych prac komisji ds. walki z rakiem, której przewodniczyłem. Powołanie tej komisji to pierwszy krok do tego, by Europa wspólnie zajęła się bezpieczeństwem zdrowotnym swoich obywateli. Kryzysowe momenty ostatnich lat, w szczególności pandemia Covid-19 udowodniły nam, że tylko działając razem możemy skutecznie stawić czoła wyzwaniom o charakterze globalnym" - oświadczył Arłukowicz.

"Kluczowym zadaniem stojącym przed politykami europejskimi jest zniesienie różnic w dostępie do szybkiej i prawidłowej diagnozy oraz nowoczesnego i skutecznego leczenia. Moim priorytetem w pracach w podkomisji SANT będzie stworzenie wspólnego, unijnego mechanizmu zakupu leków o znaczeniu krytycznym, jak i innowacyjnych technologii medycznych. Musimy ponadto zbudować system zabezpieczający pacjentów w całej UE przed coraz częściej występującymi brakami leków, w tym leków onkologicznych" - dodał europoseł PO.

Kopcińska podkreśliła z kolei, że funkcja wiceprzewodniczącej podkomisji zdrowia to dla niej, z jednej strony, wyróżnienie, ale również i odpowiedzialność.

"Od początku sprawowania swojego mandatu w Parlamencie kwestie zdrowia publicznego zawsze były dla mnie kluczowym zagadnieniem - nie tylko jako członka Komisji ENVI, ale również ze względu na wykształcenie oraz osobiste zainteresowanie. Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej specjalnej komisji ds. zwalczania raka szczególnie doceniałam możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami, lekarzami oraz pacjentami" - powiedziała.

"Z tego też powodu, wierzę, że podczas współprzewodnictwa w pracach podkomisji ds. zdrowia również uda się wypracować konstruktywną platformę dialogu na rzecz podjęcia takich tematów, które przyczynią się do szeroko rozumianej poprawy bytu pacjenta, gwarantując przy tym równy i sprawiedliwy dostęp do leczenia. Będąc z wykształcenia lekarzem, opowiadam się za wszystkim, co może zapewnić bezpośrednią i pośrednią poprawę sytuacji stanu zdrowia pacjenta" - podsumowała eurodeputowana PiS.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz i Łukasz Osiński