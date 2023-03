UE: Europoseł Halicki: dni Putina są policzone

Dni Władimira Putina są policzone; skończy jak były prezydent Serbii Slobodan Miloszević - napisał w piątek na Twitterze eurodeputowany PO Andrzej Halicki, komentując decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji.

"Międzynarodowy Trybunał Karny wydał dziś list gończy za Putinem za zbrodnie wojenne na Ukrainie i bezprawne deportacje ludności, szczególnie dzieci z ukraińskich terenów okupowanych do Rosji. Jego dni są policzone. Skończy jak Miloszević" - ocenił Halicki.

W 2001 roku były prezydent Serbii, uważany przez Zachód za głównego sprawcę wojen na Bałkanach w latach 90., został przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii. Został oskarżony m.in. o zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa i nieprzestrzeganie konwencji wojennych podczas konfliktów zbrojnych w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. Miloszević zmarł w celi w Hadze w 2006 roku, nie doczekawszy wyroku.

MTK wydał w piątek nakaz aresztowania Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz