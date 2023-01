UE: Europoseł Halicki: wszyscy oczekują, aby afera korupcyjna została wyjaśniona

Wszyscy oczekują, aby afera korupcyjna została wyjaśniona; dobrze, że organy ścigania działają w tej sprawie szybko. Zaufanie do PE musi być odbudowane - powiedział PAP europoseł Andrzej Halicki (PO).

We wtorek po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata o skandalu korupcyjnym, którego tłem jest lobbing na rzecz Kataru i Maroka. Wniosek o debatę złożyło w poniedziałek kilka grup politycznych w PE.

Jak ocenił Halicki, dobrze, że PE zajmuje się tą sprawą. "Nie tylko potrzebna jest debata, ale również działania. Stąd zmiany regulaminu Parlamentu Europejskiego, które obecnie są omawiane. Oczywiście, nie mamy pełnej wiedzy, bo trwają postepowania prokuratorskie" - zauważył.

"Wszyscy oczekują, aby afera korupcyjna została wyjaśniona. To jest skandal, na który powinna być bardzo jasna odpowiedź. Dobrze, że organy ścigania działają w tej sprawie szybko. Nie ma zastosowania żaden parasol ochronny, immunitet, bo Eva Kaili jest w areszcie. Zaufanie do PE musi być odbudowane. Mówimy o osobach z jednej grupy politycznej, ale bez względu na to, kogo by to dotyczyło, nie może ucierpieć instytucja" - oświadczył.

Afera korupcyjna wybuchła w grudniu wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej PE, greckiej socjalistki Evy Kaili, która jest podejrzewana o branie ogromnych łapówek od Kataru. Jej adwokat Michalis Dimitrakopoulus poinformował w grudniu, że obrona złożyła wniosek o to, by zeznawała z wolnej stopy, z użyciem nadzoru elektronicznego, jednak prokuratura się do niego nie przychyliła. W efekcie Kaili pozostanie w areszcie tymczasowym w Belgii co najmniej do 22 stycznia.

Jednocześnie śledztwo w jej sprawie trwa w Grecji, gdzie również grozi jej więzienie. Jeśli Kaili zostanie uznana za winną w Grecji, wyrok wydany przez krajowy organ sądowy będzie najprawdopodobniej surowszy niż ten w Belgii, gdzie kary za tego rodzaju przestępstwa są łagodniejsze - od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. W ojczystym kraju grozi jej 15 lat więzienia.

W Grecji Kaili jest m.in. pod lupą urzędu ds. prania pieniędzy. Śledztwo w jej sprawie ma doprowadzić do ustalenia, czy przywoziła z zagranicy niezadeklarowane środki finansowe i inwestowała je w Grecji, głównie w nieruchomości.

Kaili nie jest jedyną negatywną bohaterką afery korupcyjnej w PE. W sprawę zamieszana jest również jej rodzina i bliscy.

W areszcie przebywa też Pier Antonio Panzeri, były włoski europoseł. Jest założycielem organizacji pozarządowej Fight Impunity. W związku z aferą korupcyjną postawiono mu zarzuty. Również wniosek Panzeriego o zwolnienie z więzienia został odroczony do 26 stycznia.

Europoseł Mark Tarabella to z kolei wiceprzewodniczący delegacji PE ds. stosunków z Półwyspem Arabskim. Jego dom został przeszukany przez belgijską policję. Zawiesił swoje członkostwo w grupie Socjalistów i Demokratów.

Na początku stycznia przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wszczęła pilną procedurę uchylenia immunitetu dwóch europosłów na wniosek belgijskich organów sądowych. Chodzi o Andreę Cozzolino i Tarabellę.

Z Strasburga Łukasz Osiński