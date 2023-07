UE: Europoseł Jaki: raport KE o praworządności jest dowodem na brak praworządności i zepsucie Unii

Raport Komisji Europejskiej nt. praworządności w państwach członkowskich jest dowodem na brak praworządności i zepsucie Unii - oświadczył we wtorek eurodeputowany PiS Patryk Jaki podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

PE dyskutował w Strasburgu o rocznym sprawozdaniu na temat praworządności z 2023 r.

Patryk Jaki mówił, że przedmiotowy raport jest "dowodem na brak praworządności i zepsucie Unii, wychodzeniem poza traktaty, nadużywaniem władzy, narzędziem do zmiany nielubianych rządów, czyli niszczenia demokracji."

"Nie chwalicie się tutaj jednak finansowaniem przez was zamieszanych w aferę katarską organizacji, brakiem niezależności TSUE, blokowaniem debaty o wspólnych imprezach i polowaniach sędziów i polityków. Praworządna według was jest Holandia, gdzie rząd tych hipokrytów właśnie strzelał do własnych rolników, praworządna jest Francja, która właśnie cenzurowała internet i wysłała służby do staruszki, która napisała coś złego na prezydenta, wreszcie praworządne są Niemcy, gdzie powtarzaliście właśnie wybory ze względu na nadużycia i gdzie rośnie antysemityzm, a politycy sami wybierają sędziów i sami nimi zostają" - wymieniał eurodeputowany.

Wśród listy zastrzeżeń eurodeputowany wskazał także pakt migracyjny i zawarte w nim zapisy o przymusowym przesiedlaniu migrantów np. do Polski, "mimo że wcześniej byli oni przez przedstawicieli UE zapraszani".

Jak podkreślił polski polityk, migranci nie chcą być w Polsce, więc "w ramach praworządności mają być przetrzymywani w obozach".

"Powiedzmy sobie wprost: Niemcy nie zapłacili Polsce jeszcze za poprzednie obozy, a teraz każą nam budować nowe. I to jest ta praworządność, to jest przestrzeganie praw człowieka. To jest droga donikąd" - podsumował Jaki.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska opublikowała swoje czwarte roczne sprawozdanie na temat praworządności w państwach członkowskich UE. W rozdziale dotyczącym Polski autorzy raportu odnotowali, że nasz kraj "przyjął ustawodawstwo w celu podniesienia standardów niektórych aspektów niezawisłości sędziowskiej i zaangażował się w dalszą reformę reżimu dyscyplinarnego dla sędziów".

"Podjęto pewne kroki w celu zapewnienia niezależności funkcjonalnej prokuratury od rządu, jednak funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nadal nie są odrębne. Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości postępuje dobrze" - dodała KE, zaznaczając jednocześnie, że "utrzymują się poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz