UE: Europoseł Jurgiel dla PAP: KE musiałaby się wykazać złą wolą, gdyby chciała karać Polskę za wprowadzenie zakazu importu z Ukrainy

W momencie, kiedy mamy do czynienia z niekontrolowanym napływem produktów rolnych, który zagraża polskim rolnikom zadaniem rządu jest działać i położyć temu kres; Komisja Europejska musiałaby wykazać się bardzo złą wolą, gdyby chciała karać Polskę za wprowadzenie zakazu importu - mówi w rozmowie z PAP eurodeputowany PiS Krzysztof Jurgiel, który jest członkiem Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) PE.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Jest podstawa prawna dla wprowadzenia zakazu importu. Komisja Europejska musiałaby wykazać bardzo złą wolę, gdyby chciała nas karać za wprowadzenie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Dla każdego jest jasne, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z niekontrolowanym napływem produktów rolnych, to rząd ma działać i rozwiązać problem. To jest priorytet" - uważa Jurgiel.

"Myślę, że rząd będzie wszystko robił, żeby ten problem rozwiązać i żeby rolnicy nie stracili przynajmniej ekonomicznie. Czyli nie ponieśli strat finansowych. To jest zadanie które rząd musi zrealizować" - dodaje były minister rolnictwa RP.

"Równocześnie, wspólnie z Komisją należy ustalić zasady przywrócenia tranzytu pod warunkiem zabezpieczenia badań jakości produktów. Nie należy się zrażać tempem działania KE. Mam z tym doświadczenie i mogę powiedzieć, że trzeba sporo zabiegać, być wytrwałym, a nawet uciążliwym. Procedury są takie, że często czeka się długo na decyzje" - podsumowuje Krzysztof Jurgiel.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz