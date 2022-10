UE: Europoseł Krasnodębski: konieczna jest zmiana całej dotychczasowej polityki energetycznej i klimatycznej Unii

Podczas wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat społecznych i gospodarczych skutków wojny w Ukrainie oraz wprowadzenia podatku od nadmiernych zysków, europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski przekonywał, że konieczna jest zmiana całej dotychczasowej polityki energetycznej i klimatycznej Unii.

"Potrzeba odważnych i szybkich interwencji rynkowych, by ochronić konsumentów przed negatywnymi skutkami wysokich cen energii" - mówił Krasnodębski. Jak stwierdził europoseł, potrzebne jest np. doprowadzenie jak najszybciej do ograniczenia cen hurtowych gazu, zamrożenie cen uprawnień ETS (system handlu uprawnieniami do emisji) i wprowadzenie mechanizmów trwale ograniczających ich wzrost.

"Jednocześnie Komisja powinna dbać, by najsilniejsze państwa nie utrudniały konkurencji na rynku wewnętrznym swoimi interwencjami czy pomocą dla przedsiębiorstw" - dodał eurodeputowany.

"Trzeba czegoś więcej niż tylko doraźne rozwiązania. Konieczne jest przemyślenie i zmiana całej dotychczasowej polityki energetycznej i klimatycznej Unii" - podkreślił polski polityk.

Profesor Krasnodębski odwołał się do inauguracyjnego przemówienia Ursuli von der Leyen z 2019 roku, w którym przewodnicząca mówiła, że jej Komisja będzie geopolityczna, tymczasem w klimatyczno-energetycznych projektach ignorowała ona polityczne realia, tak jakby nie było Chin i Rosji. "Polityka tej Komisji również jest jedną z przyczyn obecnej dramatycznej sytuacji" - podsumował Zdzisław Krasnodębski.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz