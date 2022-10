UE: Europoseł Krasnodębski: w ostatnich 7 miesiącach ogromna większość pomocy publicznej trafiła do Niemiec i Francji

W ostatnich 7 miesiącach Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną, z której 52 proc. trafiło do Niemiec, a 37 proc. do Francji; oznacza to, że dwa kraje członkowskie otrzymały 90 proc. całej pomocy - mówił w środę eurodeputowany PiS Zdzisław Krasnodębski podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, na którym była obecna Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE.

Profesor Zdzisław Krasnodębski poruszył kwestię pomocy publicznej, która udzielana jest w sytuacjach kryzysowych - wcześniej pandemii, teraz wojny. "Jak się wydaje, obowiązkiem Komisji jest, by zapewnić równe szanse i konkurencję dla wszystkich państw członkowskich" - powiedział europoseł i dodał, że po przyjrzeniu się danym można zauważyć, że w ostatnich 7 miesiącach zatwierdzono pomoc, z której 52 proc. trafiło do Niemiec, a 37 proc. do Francji.

"Oznacza to, że dwa kraje członkowskie otrzymały 90 proc. całej pomocy. Dla porównania - do Włoch trafiło 3,7 proc., do Hiszpanii 2,1 proc., a do Polski 1,7 proc." - zauważył.

Polski polityk przyznał, że ciężko zaakceptować koncepcję, że Niemcy bardziej cierpią z powodu wojny niż Polska, jednak otrzymują one o wiele większe wsparcie. "Gdzie tu jest mowa o równych szansach?" - pytał profesor Krasnodębski i dodał, że mimo iż pomoc publiczna jest mechanizmem tymczasowym, to może on doprowadzić do zakłóceń na jednolitym rynku, które potrwają dziesięciolecia. "Proszę Komisję o działania w tej sprawie i zadbanie o rzeczywistą konkurencję w Europie na jednolitym rynku" - apelował eurodeputowany.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz