UE: Europoseł Kuźmiuk pyta KE o nierówne traktowanie państw członkowskich w kwestii pomocy publicznej

Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk skierował pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej, na którą zgodę wyraziła KE w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. Jego zdaniem zaistniała sytuacja nierównego traktowania państw członkowskich.

"W mediach pojawiły się informacje, że w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy, KE zaakceptowała 97 programów pomocy publicznej z 24 krajów członkowskich na łączną kwotę ponad 435 mld euro" - czytamy w piśmie.

Jak zauważył eurodeputowany, z podanej kwoty, pomoc udzielona przez Niemcy przekroczyła 226 mld euro, co stanowi blisko 52 proc. całej pomocy unijnej, a przez Francję kwotę 160 mld euro, czyli blisko 37 proc. pomocy unijnej.

"Środki dla tych dwóch krajów stanowią więc prawie 90 proc. całej pomocy publicznej" - stwierdził Kuźmiuk, nadmieniając że pozostałe 10 proc. unijnej pomocy publicznej, przypadło na pozostałe 22 krajów UE - przykładowo 3,8 proc. dla Włoch, 2,1 proc. dla Hiszpanii, 1,7 proc. dla Polski i 1 proc. dla Rumunii.

Według polskiego polityka, nawet biorąc pod uwagę, że Niemcy i Francja to dwie największe unijne gospodarki, a ich udział w unijnym PKB wynosi odpowiednio ok. 25 proc. i ok. 15 proc., czyli łącznie ok. 40 proc., to zgoda KE nad tak ogromną pomoc publiczną dla tych dwóch krajów, łamie równe zasady konkurencji i jest poważnym zagrożeniem dla unijnego wspólnego rynku.

"Czy KE jest gotowa w dalszym ciągu wyrażać zgodę na tak różne kwoty pomocy publicznej dla poszczególnych krajów w UE, szczególnie w sytuacji kiedy rządy Niemiec i Francji zapowiedziały kolejne programy pomocowe, odpowiednio na kwoty 200 mld euro i 100 mld euro?" - zapytał Kuźmiuk.

