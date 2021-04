UE: Europoseł Muresan: wzywam parlamenty do szybkiej ratyfikacji decyzji o funduszu odbudowy

Jeśli jakikolwiek kraj UE opóźni ratyfikację decyzji o funduszu odbudowy, uruchomienie tych środków zostanie opóźnione w całej UE. Brak ratyfikacji, to blokowanie funduszu. Wzywam parlamenty narodowe, by zrobiły to szybko - mówi w rozmowie z PAP europoseł Siegfried Muresan (EPL).

Muresan, który jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej i w PE pracował nad regulacjami dotyczącymi funduszu odbudowy, podkreśla, że ten fundusz to największy pakiet wsparcia gospodarczego utworzony w historii Unii Europejskiej.

"Po rozpoczęciu pandemii zdaliśmy sobie dość szybko sprawę z tego, że mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem, który dotyka wielu ludzi, wielu przedsiębiorstw, wielu regionów. Zdecydowaliśmy, że trzeba zacząć działać i Komisja Europejska zaproponowała największy, liczący 750 mld euro pakiet wsparcia gospodarczego w historii, który opiera się na kompletnie nowej filozofii. (...)Państwa członkowskie i ich rządy porozumiały się co do zasad, po czym przez sześć miesięcy w PE trwały prace nad regulacjami dotyczącymi pakietu" - przypomina.

Europoseł podkreśla, że obecnie ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały decyzję dotyczące nowych zasobów własnych budżetu, bo to pozwoli na szybkie uruchomienie funduszu odbudowy.

Jest to warunkiem do tego, aby Komisja Europejska mogła zacząć pożyczać środki na rynkach finansowych, które zasilą fundusz.

"Dlatego wzywam wszystkie parlamenty narodowe we wszystkich państwach członkowskich, żeby procedowały tak, aby doszło do szybkiej ratyfikacji decyzji dotyczących nowych zasobów własnych. W Parlamencie Europejskim, gdy mamy w jakieś sprawie decydować szybko, robimy to szybko. Nigdy nie korzystamy z amunicji - którą mamy - we własnym interesie, gdy środki muszą zostać szybko uruchomione. To moje przesłanie do każdego z parlamentów krajowych, które jak dotąd decyzji nie przyjęły. Nie grajcie z czasem, bo opóźnienia w ratyfikacji w jakimkolwiek parlamencie narodowym będą prowadziły do opóźnień dla całego funduszu" - podkreśla.

Jak dodaje, rolą rządów państw członkowskich jest zbudowanie takiej większości w parlamentach, która jest niezbędna do ratyfikacji. "Komisja Europejska będzie gotowa pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych na początku czerwcu. Jeśli kraje członkowskie ratyfikują decyzję o zasobach własnych i zaczną przedstawiać krajowe plany odbudowy Komisji, pieniądze będą mogły zacząć płynąć do krajów członkowskich tego lata. Jeśli jakikolwiek kraj członkowski opóźni ratyfikację, wdrożenie funduszu odbudowy w całej UE zostanie opóźnione" - tłumaczy.

Jego zdaniem w tym kontekście ważne jest też niedawne orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, które dało zielone światło dla szybkiej ratyfikacji w Niemczech.

"W Niemczech istnieje bardzo silna większość partii proeuropejskich w parlamencie. Niemieccy politycy mówią jasno, że są zobowiązani do tego, aby ratyfikować decyzję. Orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego tygodnia jest bardzo ważne dla całej UE, ponieważ potencjalne opóźnienia w Niemczech mogłyby zostać wykorzystane w wielu krajach członkowskich jako alibi i dla szukania wymówek dla opóźnienie ratyfikacji w parlamentach narodowych. Obecnie jest jasne, że największe państwo Unii Europejskiej ratyfikuje decyzję szybko" - podkreśla.

Jak zauważa, brak ratyfikacji przez jedno lub kilka krajów UE byłby negatywnym scenariuszem. "Oznaczałoby to, że ten kraj lub kilka krajów blokują fundusz dla całej UE. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Są inne, alternatywne rozwiązania w takiej sytuacji, ale to bardzo skompilowane kwestie" - wskazuje.

Muresan przypomina, że fundusz odbudowy został przyjęty w lutym przy poparciu zdecydowanej większości europosłów.

Zdaniem europarlamentarzysty po tym, gdy kraje ratyfikują przepisy potrzebne do tego, aby fundusz ruszył, niezbędne będzie dopilnowanie, by środki trafiły do tych, którzy ucierpieli przez kryzys, ale również na to, aby wzmacniać m.in. administrację publiczną i służbę zdrowia, tak żeby stawały się one nowoczesne, cyfrowe i odporne na kryzys. "Musimy te pieniądze wykorzystać dobrze" - zaznacza.

Pieniądze z funduszu odbudowy mają być dostępne w postaci dotacji i pożyczek. Do finansowania kwalifikują się krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, które dotyczą najważniejszych dziedzin polityki UE, tj. zielonej transformacji (z uwzględnieniem bioróżnorodności), transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej i konkurencyjności, a także spójności społecznej i terytorialnej.

Finansowanie można także otrzymać na realizację projektów, które dotyczą instytucjonalnej reakcji na kryzys i zapewniają wsparcie w przygotowaniu się do niego, oraz projektów dotyczących polityki względem dzieci i młodzieży, w tym kształcenia i umiejętności.

W każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu ma być przeznaczone na klimat, a co najmniej 20 proc. - na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne i nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

Europejska Partia Ludowa to największa frakcja w Parlamencie Europejskim.

Z Brukseli Łukasz Osiński