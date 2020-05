UE: Europoseł PiS pyta KE o strategię makroregionalną dla obszaru Karpat

Europoseł PiS Tomasz Poręba skierował do Komisji Europejskiej interpelację dotyczącą jej działań w sprawie inicjatywy utworzenia strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat.

Poręba przypomina w interpelacji, że w grudniu ub.r. Europejski Komitet Regionów przyjął opinię, w której wzywa Komisję Europejską do poparcia inicjatywy stworzenia kolejnej strategii makroregionalnej dotyczącej drugiego co do wielkości obszaru górskiego na kontynencie europejskim, jakim są Karpaty.

Jak podkreślił europoseł, opinia ta jest wyraźnym głosem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, którzy wskazują na potrzebę utworzenia strategii dla makroregionu Karpat wspierającej jego rozwój. "Jednocześnie otwiera ona dyskusję na poziomie instytucji UE na temat ustanowienia strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat, co jest szczególnie ważne w kontekście prac nad nową perspektywą finansową 2021-2027" - dodał eurodeputowany.

Zdaniem polskiego polityka wobec wzrastającej roli współpracy terytorialnej, objęcie wspólną strategią regionów i państw karpackich daje możliwość wspólnego planowania i prowadzenia działań w tym obszarze.

Europoseł pyta KE, jakie działania w związku ze wspomnianą inicjatywą podejmuje Komisja Europejska - a w szczególności Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej - mając na uwadze, że "makroregion Karpat obejmuje znaczą liczbę regionów o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w UE, co wobec ryzyka kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19, może stanowić trwałą barierę rozwojową tego obszaru i nasilenie zjawiska dywergencji regionów europejskich".

Autorem opinii Strategia makroregionalna dla regionu Karpat jest marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

