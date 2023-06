UE: Europoseł Tarczyński o postępowaniu KE w związku z ustawą o powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich: kolejne nieuzasadnione działanie

"Jest to kolejne działanie nieuzasadnione" - tak w rozmowie z PAP i Polskim Radiem w środę skomentował eurodeputowany PiS Dominik Tarczyński decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce w związku z ustawą o powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich.

Tarczyński zwrócił uwagę, że wokół ustawy o komisji weryfikacyjnej krąży w przestrzeni publicznej wiele mitów i kłamstw.

"Chociażby to, że cały proces zostanie przeprowadzony bez prawa do obrony, bez prawnika. Starano się przedstawić cały proces administracyjny, jako proces karny, kapturowy, w którym skazani będą bez prawa do obrony. (Jest to) absolutna bzdura, nieprawda, kłamstwo" - podkreślił polityk.

"Budowanie wizerunku męczennika z (Donalda) Tuska, gdzie my w ogóle w zapisach ustawy nie odnosimy się do konkretnej osoby, tylko do pewnych działań" - dodał Tarczyński.

Ocenił, że decyzja KE jest de facto "opowiedzeniem się po jednej stronie dyskursu politycznego, który w Polsce trwa".

"Uważam, że ta decyzja jest błędna i niewiele wniesie. Te 36 rezolucji, które zostały przyjęte (przez PE), te wszystkie debaty przeciwko Polsce, to wszystko, co miało pomóc wesprzeć opozycję pokazuje, że nie działa i teraz też nie zadziała" - skonstatował europoseł PiS.

Komisja Europejska wszczęła w środę postępowania przeciwko Polsce w sprawie naruszenia prawa UE w związku z przyjęciem ustawy o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz