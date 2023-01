UE: Europoseł Waszczykowski: Unia nie może czekać do końca wojny z postępami w procesie akcesyjnym Ukrainy

Unia Europejska nie może czekać do końca wojny z postępami w procesie akcesyjnym Ukrainy - przekonywał podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) eurodeputowany PiS Witold Waszczykowski.

Witold Waszczykowski przypomniał, że we wtorek mija dokładnie jedenaście miesięcy od rozpoczęcia przez Rosję agresji przeciwko Ukrainie na pełną skalę. Zwrócił uwagę, że od 24 lutego Ukraina nie tylko odważnie walczy o swoją suwerenność i integralność terytorialną, ale także o dobrowolnie wybraną przez siebie drogę europejską. "Przez te 11 miesięcy Parlament Europejski konsekwentnie wyrażał swoje niesłabnące poparcie dla Ukrainy i jej instytucji, w szczególności ukraińskiego parlamentu" - powiedział były szef polskiej dyplomacji.

"Wkraczając w 2023 rok, nie możemy się doczekać przeniesienia współpracy z Radą Najwyższą na kolejny poziom i rozumiem, że aktywnie rozważane są dalsze kroki w tym kierunku" - powiedział Waszczykowski.

Jak podkreślił, Unia nie może czekać do końca wojny z postępami w procesie akcesyjnym Ukrainy do UE. "Wzywamy do przyspieszenia procesu. Opowiadamy się za otwarciem agencji UE i jednolitego rynku na Ukrainę, aby proces ten przebiegał krok po kroku. Inicjatywa Trójmorza powinna odegrać tu pewną rolę w zakresie rozwoju infrastruktury i współpracy regionalnej" - przekonywał eurodeputowany.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz