UE: Europoseł Wiosny chce, by Katowice z Metropolią zostały stolicą kultury UE

Wybrany z list Wiosny europoseł Łukasz Kohut chce, by Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zostały jedną z dwóch Europejskich Stolic Kultury (ESK). Choć kolejka Polski przypada dopiero w 2029 r., polityk już radzi zacząć przygotowania.

Co roku dwa państwa członkowskie UE mogą wskazać miasta kandydujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Program ma na celu promowanie bogactwa i różnorodności regionów unijnych. Zdobycie wyróżnienia to nie tylko promocja i dziesiątki atrakcji, ale też inwestycje i szansa na promocję turystyczną.

"Funkcja Europejskiej Stolicy Kultury dla Katowic i Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to projekt, który może połączyć Śląsk i Zagłębie mostem kulturowym, przełożyć się na spójność i sukces Metropolii. To szansa na wyzwolenie energii obywatelskiej jej mieszkanek i mieszkańców" - podkreślił we wtorek w wypowiedzi dla PAP Kohut.

Procedura wyłaniania ESK rozpoczyna się z sześcioletnim wyprzedzeniem, co oznacza, że w 2023 r. jedno z polskich miast powinno być wskazane jako kandydat.

Kohut jest zdania, że przygotowania do zaprezentowania śląskiej oferty warto już wkrótce zacząć. Europoseł poinformował, że rozmawiał już na ten temat z prezydentem Katowic i prezesem zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i - jak podkreślił - obaj pomysłowi przyklasnęli. Kolejnym krokiem ma być spotkanie wszystkich 41 podmiotów Metropolii, w tym Katowic, by przeprowadzić pierwszą wymianę zdań i pomysłów na temat ESK w 2029 r.

Inicjatywa ma też pokazać inne oblicze Śląska, regionu, który w najbliższych latach będzie musiał przejść przemiany zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. "Transformacja na Śląsku ma nie tylko wymiar gospodarczy, ale może przede wszystkim społeczno-kulturowy. I dlatego pokazanie Śląska od strony kultury, sztuki i aktywności społecznej jest tak ważne; to początek nowego etapu szanującego przeszłość, ale patrzącego w przyszłość" - zaznaczył Kohut.

Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, korzysta też z inwestycji, które mają przyczynić się do jego waloryzacji i wspomóc długoterminowo rozwój jego kultury.

Państwo uczestniczące w programie z sześcioletnim wyprzedzeniem organizuje konkurs, aby wyłonić miasto, które otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wstępną listę przygotowuje panel niezależnych ekspertów z instytucji unijnych i państw członkowskich. W drugim etapie konkursu panel wybiera jedno miasto w każdym kraju. Oceniany jest m.in. program kulturalny przygotowany specjalnie dla danego miasta.

Do tej pory dwa polskie miasta: Kraków w 2000 r. i Wrocław w 2016 r. zostały wyróżnione tytułem. Po raz kolejny Polska będzie mogła zgłosić swoje miasto wraz ze Szwecją właśnie w 2029 roku.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka