UE: Europosłanka Anna Fotyga apeluje o uwolnienie Micheila Saakaszwilego

W czwartek podczas mini sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli miała miejsce dyskusja o sytuacji byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego. Europosłanka Anna Fotyga (PiS) zgłosiła wniosek o debatę i rezolucję w tej sprawie.

"Kilka lat temu Władimir Putin osobiście określił, jak chciałby potraktować Micheila Saakaszwilego, wówczas trzeciego prezydenta Gruzji" - mówiła Anna Fotyga, wskazując, iż jest on osobistym więźniem Putina. Eurodeputowana przekazała, że tak jak każdy człowiek na świecie, były prezydent Gruzji ma prawo, żeby przebywać w swojej ojczyźnie i dlatego tam wrócił, gotów stawić czoła procesowi sądowemu. "Jednak nie jest tam traktowany tak, jak powinien być traktowany każdy człowiek" - powiedziała.

Anna Fotyga zaapelowała do władz Gruzji o uwolnienia Saakaszwilego z powodów humanitarnych, aby mógł wyjechać zagranicę, by się tam leczyć. "On umiera w więzieniu i to bardzo mocno wpływa na przyszłość Gruzji" - podkreśliła polska polityk.

Przekazała także wszystkim europosłom list od Saakaszwilego, w którym opisuje on swój stan zdrowia. "Otrzymuję od prezydenta Saakaszwilego korespondencję. Ostatnie dwa listy, które do mnie zaadresował, jasno wskazują, iż jego stan zdrowia jest alarmujący. Potwierdził to światowej sławy amerykański neurolog wskazując całą listę chorób, które stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia Saakaszwilego. Cały świat mógł ocenić jego stan dzięki nagraniu z ostatniego przesłuchania. Te obrazy cieszą tylko Putina" - mówi Anna Fotyga.

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili zostanie przeniesiony na oddział intensywnej terapii, ponieważ stan jego zdrowia znacznie się pogorszył - przekazał we wtorek w gruzińskiej telewizji rzecznik polityka Giorgi Czaładze.

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odsiaduje obecnie wyrok 6 lat więzienia, wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie.

Zespół medyczny byłego prezydenta przekazał, że jego zdrowie znacząco się pogorszyło, odkąd w październiku 2021 roku trafił do więzienia i rozpoczął prowadzenie kolejnych strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala.

Obecnie Saakaszwili jest leczony w klinice w Tbilisi, a jego prawnicy starają się o zawieszenie jego wyroku, aby umożliwić mu wyjazd na leczenie za granicę.

Z Brukseli Łukasz Osiński