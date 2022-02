UE: Europosłanka Anna Fotyga: Rosja stała się państwem bandyckim

Rosja stała się państwem bandyckim i tak powinna być traktowana przez społeczność międzynarodową - mówi w rozmowie z PAP była szefowa polskiej dyplomacji, a obecnie eurposłanka PiS Anna Fotyga, komentując uznanie przez prezydenta Władimira Putina niepodległości "republik ludowych" w Donbasie.

PAP: Czy po uznaniu przez Rosję niezależności "republik ludowych" ryzyko inwazji na Ukrainę jest mniejsze? A może na odwrót - Rosja ma teraz większe możliwości uzasadnienia ataku?

Anna Fotyga: Samo uznanie tworów stworzonych przez rosyjskie służby jest aktem agresji, drastycznym złamaniem prawa międzynarodowego. To kolejny etap w osiągnięciu głównego celu, jakim jest całkowite podporządkowanie lub dezintegracja Ukrainy. Oczywiście po oficjalnym wkroczeniu wojsk rosyjskich do Donbasu nastąpi kolejny etap, jakim będzie wspieranie roszczeń terytorialnych do całości tego regionu Ukrainy. Presja na Ukrainę nie ustanie, ale osłabiające ukraińskie państwo naciski, takie jak formuła Steinmeiera, nie mają już racji bytu. Rosja stała się państwem bandyckim i tak powinna być traktowana przez społeczność międzynarodową.

PAP: Czy Pani zdaniem w obliczu rosyjskiego zagrożenia udało się utrzymać jedność Zachodu?

Anna Fotyga: Obecnego kryzysu nie należy rozpatrywać i oceniać w oderwaniu od wieloletniej i konsekwentnie realizowanej polityki Federacji Rosyjskiej, która w obliczu słabości drugiej strony potrafi być bezwzględna. Rosyjskiej brutalności doświadczaliśmy już w przeszłości. Nasz region ma świadomość, iż Rosja myśli innymi kategoriami. Wiemy, co kryje się za rosyjskim żądaniami, jakie będą konsekwencje odejścia od zasad, które są podstawą pokoju i fundamentem europejskiej architektury bezpieczeństwa. Niestety w Europie Zachodniej postrzeganie Rosji jest bardzo selektywne, często naiwne. Kolejną wypadkową są interesy niektórych państw, bo trudno przypuszczać, by Niemcy nie znały swojej historii, a francuska dyplomacja nie pamiętała, jak negocjowała w imieniu Unii zawieszenie broni podczas wojny Rosji z Gruzją w 2008 roku. Decyzje podejmowane obecnie przez wiele stolic będą miały wpływ na najbliższe dekady. Rosja jasno określiła swoje cele. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie dały się wypchnąć z Europy. Niemcy również muszą jasno się określić, pamiętając, że to Polska a nie Rosja jest ich sąsiadem, partnerem w Unii Europejskiej i sojusznikiem w NATO, a Ukraina i Gruzja ważnymi partnerami w tych organizacjach. Obecny kryzys uwypukla pewne problemy, ale jestem przekonana, iż zademonstrowana dotychczas postawa kolektywnego Zachodu jest bardzo pozytywnym sygnałem w obliczu nasilających się wyzwań.

PAP: Rosyjskim operacjom wokół Ukrainy towarzyszą bardzo intensywne działania w sferze informacyjnej, nasilają się akcje propagandowe. Czy Rosja w ten sposób poszukuje pretekstu do inwazji?

Anna Fotyga: Od dawna zwracałam uwagę, iż Kreml do wielkiej konfrontacji militarnej przygotowuje nie tylko wojsko, ale również gospodarkę i społeczeństwo. Putin ma obsesję pozostawienia po sobie spuścizny porównywalnej do carów czy sowieckich przywódców. Nie udało mu się to jako reformatorowi, stąd powrót do koncepcji ekspansji terytorialnej. Ta polityka oczywiście wymaga wypracowania odpowiedniej narracji. Stąd moje przeświadczenie, iż pełne kłamstw artykuły Putina odnoszące się do historii nie były tylko niegroźną publicystyką. Na szczęście w Parlamencie Europejskim, wspólnie z kolegami z naszego regionu, udało się w sposób zdecydowany i wyrazisty skutecznie zareagować na próbę rehabilitacji paktu Ribbentrop-Mołotow. Putin skupił się więc na podważaniu ukraińskiej państwowości, próbując przejąć historię i tradycję Rusi, stosując wobec Ukrainy znaną nam z lat trzydziestych ubiegłego wieku antypolską narrację. Wówczas pretekstem do wybuch wojny była prowokacja w Gliwicach, Sowieci zaś swoją agresję uzasadniali kłamstwem o upadku polskiej państwowości i koniecznością wzięcia pod opiekę ludności na wschodzie Rzeczpospolitej. Dzisiaj rosyjskie działania są wiec w pewnym sensie syntezą znanych kłamstw z 1939 roku.

PAP: Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oświadczył w poniedziałek, że Rosja dąży do sfabrykowania pretekstu do inwazji na Ukrainę. Wśród dominujących ostatnio narracji dezinformacyjnych w rosyjskich mediach - opisanych przez służby KE - znajduje się też ta o możliwym ukraińskim, a nawet polskim, zamachu terrorystycznym na Donbasie lub w samej Rosji. Czy mieliśmy w przeszłości przykłady takich lub podobnych działań podejmowanych przez Kreml?

Anna Fotyga: Pretekst oczywiście jest potrzebny, ale Kreml miał wystarczająco dużo czasu, by przygotować cały zestaw scenariuszy, które realizuje w zależności od okoliczności. Prowokacja może wydarzyć się zarówno w Donbasie, na Morzu Czarnym, jak i w Kijowie. Na szczęście Zachód wyciągnął pewne wnioski z 2014 roku i w sposób systematyczny, uporządkowany, dzieli się informacjami wywiadowczymi z opinią publiczną, co powoduje furię w Moskwie. Mam jednak Wątpię jednak by mogło to ostatecznie wpłynąć na odstąpienie od strategicznych planów. Moim zdaniem dotychczasowe prowokacje, jak blokada swobody żeglugi w basenie Morza Czarnego, "paszportyzacja" mieszkańców okupowanych terytoriów czy koncentracja wojsk na granicy, łamią konwencje ONZ czy zobowiązania w ramach OBWE i już teraz powinny spotkać się z sankcjami.

PAP: Czy Rosja jest państwem, które mogłoby się posunąć do sfingowania zamachu na swoim terytorium, żeby uzasadnić inwazję na Ukrainę?

Anna Fotyga: Oczywiście najlepszym przykładem prowokacji prowadzącej do wojny, były przeprowadzone w 1999 roku przez rosyjskie służby zamachy bombowe na własnych obywateli, stanowiące pretekst do brutalnego ataku na Czeczenię oraz ułatwiające konsolidację władzy przez nową ekipę. Dwa lata temu zorganizowałam w Parlamencie Europejskim dużą konferencję, z udziałem Ahmeda Zakajewa, ale także wybitnych rosyjskich i amerykańskich dziennikarzy i historyków: Davida Sattera i Jurija Felsztyńskiego, którzy ujawnili prawdę o tym, kto stał za zamachami na bloki mieszkalne w Rosji. Zależało mi wówczas, by przypomnieć o korzeniach rosyjskiej władzy, o tym, co kryje się za murami Kremla. My Polacy, skalę cynizmu i kłamstwa na które gotowa jest Rosja, znamy od dawna, a najwyrazistszym tego przykładem było i jest kłamstwo katyńskie. Zachód przez wiele lat nie miał odwagi spojrzeć w prawdzie, z kim negocjował w Teheranie i Jałcie warunki powojennego pokoju. Dziś w Rosji zdejmuje się tablice upamiętniające katyńskie ludobójstwo, zakłamuje się prawdę nawet na samym cmentarzu, ponownie prześladuje ludzi, którzy tak jak historycy Memoriału, mają odwagę mówić prawdę o Katyniu. Prezydent Kaczyński w przemówieniu przygotowanym na uroczystości katyńskie, na które nigdy nie dotarł, wskazywał, że pojednanie z Rosją jest możliwe. Warunkiem jest jednak odstąpienie od agresywnych planów, a także prawda w relacjach międzypaństwowych, uznanie zbrodni okresu sowieckiego, całkowite odejście od podobnej polityki. Niestety, mamy obecnie od czynienia z zupełnie inną fazą w relacji Rosji z sąsiadami, kolektywnym Zachodem, próbą użycia siły jako narzędzia polityki międzynarodowej. Rosja się nie zmieniła. Mam nadzieję, że Zachód jest dziś znacznie bardziej pryncypialny i stanowczy.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz