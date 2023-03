UE: Europosłanka Fotyga: Parlament Europejski będzie głosował nad kolejną rezolucją potępiającą represje na Białorusi

W PE w przyszłym tygodniu będzie poddana pod głosowanie kolejna rezolucja ws. Białorusi, która potępi represji reżimu Aleksandra Łukaszenki stosowane wobec protestujących - powiedziała europosłanka Anna Fotyga (PiS) na konferencji online zorganizowanej przez Biuro PE w Polsce.

Jak powiedziała, w czwartek w stosunkowo krótkim czasie PE opracował wspólną wersję projektu rezolucji, który będzie poddany pod głosowanie w środę, 15 marca. Dotyczy on dalszych represji, które reżim Aleksandra Łukaszenki stosuje wobec protestujących przedstawicieli różnych grup społecznych.

"Są to działacze polityczny, są to działacze społeczni, są to przedstawiciele związków zawodowych. Protesty odbywały się i nadal się odbywają w sposób spokojny, pokojowy. Na Białorusi już jest w tej chwili niemal 1500 osób przebywających w więzieniach z powodów politycznych, w tym dziennikarze" - powiedziała.

Przywołała też przypadek dziennikarek telewizji Biełsat. "W naszej rezolucji odnosimy się przede wszystkim do dwóch wybitnych działaczy - wiceprzewodniczącego Związku Polaków na Białorusi, znakomitego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. (…) Drugą osobą, do której się odnosimy, jest laureat ubiegłorocznej pokojowej nagrody Nobla Aleś Bialacki" - powiedziała.

Dodała, że w rezolucji znajdą się też zapisy dot. Andżeliki Borys, która w tej chwili przebywa w areszcie domowym oraz działaczki, Paliny Szarendy-Panasiuk, która jest prześladowana choć ciągle nie przedstawiono jej żadnych konkretnych zarzutów.

"Rezolucja jest głosem Parlamentu Europejskiego, który oznacza polityczną ocenę. Odnosimy się do kwestii sankcji, mówimy o tym, że powinny to być sankcje, które są lustrzanym odbiciem działań podejmowanych wobec Rosji i reżimu Putina" - powiedziała. Dodała, że choć nakładanie sankcji to kompetencja Rady, to PE ma do odegrania ważną polityczną rolę w tym procesie.

49-letni Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości, członek władz Związku Polaków na Białorusi i znany dziennikarz z Grodna, został zatrzymany w marcu 2021 r. i od tamtej pory stale przebywa w areszcie. Proces Poczobuta rozpoczął się 16 stycznia i toczył się przed sądem obwodowym w Grodnie. Rozprawy były utajnione, o czym zdecydował sędzia Dzmitryj Bubienczyk na wniosek prokuratora. Sąd skazał go na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze w politycznym procesie, zarzucając mu "wzniecania nienawiści" oraz "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

Organizacje praw człowieka uznają Poczobuta za więźnia politycznego, a postępowanie wobec niego - za motywowane politycznie. Władze Polski oraz społeczność międzynarodowa apelują do władz Białorusi o uwolnienie aktywisty oraz zaprzestanie represji przedstawicieli mniejszości.

Białoruski obrońca praw człowieka, twórca centrum praw człowieka Wiasna i laureat ubiegłorocznej Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki został skazany przez sąd w Mińsku na 10 lat kolonii karnej. Trzej inni działacze i jego bliscy współpracownicy, Walancin Stefanowicz, Uładzimir Łabkowicz i Zmiecier Sałaujou (zaocznie), zostali skazani na kary od siedmiu do dziewięciu lat więzienia.

W politycznym procesie władze zarzuciły działaczom Wiasny początkowo "niepłacenie podatków". Potem zarzuty zmieniono na "kontrabandę" i "finansowanie protestów".

60-letni dziś Bialacki założył Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna" w 1996 roku. Organizacja została zdelegalizowana przez reżim Alaksandra Łukaszenki w 2003 roku, jednak nigdy nie przerwała działalności. Na fali represji po protestach powyborczych na Białorusi w 2010 roku Bialacki został skazany na 4,5 roku więzienia za rzekome niepłacenie podatków. W 2014 roku wyszedł na wolność w ramach amnestii.

W 2022 roku Bialacki został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla wraz z rosyjską organizacją badającą zbrodnie stalinowskie Stowarzyszenie Memoriał i ukraińskim Centrum Wolności Obywatelskich.