UE: Europosłanka Fotyga: Putin musi zostać osądzony za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie

Putin oraz rosyjscy przywódcy polityczni i wojskowi muszą zostać osądzeni za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie - oświadczyła w czwartek podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej utworzeniu międzynarodowego trybunału ds. zbrodni agresji na Ukrainę, była szefowa polskiej dyplomacji Anna Fotyga.

Parlament Europejski w Strasburgu podczas trwającej sesji zaapelował o utworzenie międzynarodowego trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. W pracach nad dokumentem oraz debacie udział wzięła eurodeputowana PiS Anna Fotyga.

"Jestem zdecydowana i przekonana: przede wszystkim broń i amunicja muszą zostać dostarczone na Ukrainę po to, aby umożliwić temu państwu pełne zwycięstwo nad odrażającym agresorem - Federacją Rosyjską" - mówiła Anna Fotyga.

Eurodeputowana PiS zwróciła też uwagę na konieczność zagwarantowania, by wszyscy sprawcy tych przestępstw - zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa, a także zbrodni agresji zostali postawieni przed właściwym trybunałem. "Od samego początku mówimy, że jest to wojna agresywna i dziś przedstawiamy kompleksowy projekt rezolucji, w którym proponujemy, by powstał specjalny trybunał, którego celem będzie osądzenie decydentów politycznych i militarnych" - przekonywała była minister spraw zagranicznych RP.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz