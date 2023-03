UE: Europosłanka Kloc pyta Komisję Europejską o zagrożenia dla produkcji węgla koksującego i stali

Europosłanka Izabela Kloc (PiS) wysłała do Komisji Europejskiej interpelację, w której pyta o ocenę wpływu na produkcję stali w UE scenariusza, w którym węgiel koksowy nie znajduje się na liście surowców krytycznych.

Unijny wykaz surowców krytycznych (CRM) to wykaz surowców, głównie minerałów, które są uważane za strategiczne dla gospodarki UE i wiążą się z wysokim ryzykiem dostaw.

W tym roku Komisja Europejska przygotowuje nową listę surowców krytycznych. Jedną z pozycji na liście jest węgiel koksujący, surowiec niezbędny do produkcji stali.

Zdaniem europosłanki Kloc dalszemu wydobyciu tego surowca w UE potencjalnie zagrażają ograniczenia wynikające z rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu.

Dlatego zwróciła się z pytaniem o to, czy Komisja dokonała oceny wpływu na produkcję stali w UE scenariusza, w którym węgiel koksowy nie znajduje się na liście CRM.

Kloc zapytała też, jakie inne alternatywy KE poleciłaby producentom stali w Europie, biorąc pod uwagę, że do zeszłego roku Rosja była znaczącym dostawcą węgla koksowego do UE, a po wprowadzeniu embarga na węgiel deficyt wyniesie ok. 4 mln ton, oraz czy te alternatywy pozostawiłyby mniejszy ślad węglowy.

Z Brukseli Łukasz Osiński