UE: Europosłanka Zalewska: wypowiedź von der Leyen na temat Włoch "arogancka i niedopuszczalna"

Europosłanka PiS Anna Zalewska wystosowała w środę pytanie do Komisji Europejskiej dotyczące wypowiedzi przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen na temat demokratycznych wyborów we Włoszech. Jej zdaniem wypowiedź była "arogancka i niedopuszczalna".

Zalewska przypomniała, że 22 września podczas debaty na Uniwersytecie Princeton w USA szefowa KE zawarła w swej wypowiedzi "aroganckie i niedopuszczalne tezy dotyczące reguł demokratycznych w suwerennych państwach członkowskich Unii Europejskiej".

"Deklarowany zaledwie parę minut wcześniej w innym fragmencie wypowiedzi szacunek i respekt wobec reguł demokracji okazał się jedynie sztafażem mającym ukryć faktyczne, autorytarne postrzeganie praw demokratycznych krajów członkowskich" - oceniła europosłanka w interpelacji.

Jak przypomniała, von der Leyen na początku swojego wystąpienia mówiła, że ostatecznie demokracje we wszystkich formach sprowadzają się do jednego punktu - dają ludziom głos i możliwość zmiany rzeczy przy urnie wyborczej. Jednakże przewodnicząca KE dodała również: "Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier".

Zdaniem Zalewskiej ta wypowiedź nie pozostawia żadnych złudzeń i nasuwa kilka pytań.

Eurodeputowana PiS pyta, "czym różnią się demokratyczne rozstrzygnięcia, rzekomo respektowane przez władze Unii, podjęte w wymienionych krajach, od wyborów dokonanych w pozostałych państwach UE". "I co to znaczy +trudny kierunek+? Dla kogo +trudny+ i według jakich kryteriów?" - dopytuje.

Zalewska chce też wiedzieć, o jakich +narzędziach+ jest mowa, gdyż, jak dodaje, "wobec Polski nadużywa się bezprawnie procedury praworządności, nie popierając jej żadnymi argumentami".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz