UE: Europosłowie PiS krytycznie o projekcie prawa klimatycznego

Europosłowie PiS na wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli odnieśli się krytycznie do projektu prawa klimatycznego, które zakłada podwyższenie celów redukcji emisji CO2 na 2030 rok z 40 do 55 procent.

"Prawo klimatyczne ma być jednoznaczną deklaracją ochrony środowiska, nowych, ambitnych celów, ale niestety będzie też zagrożeniem dla europejskiej gospodarki i rolnictwa. Nowy ambitny cel, 55 proc., nie uzgodniony na posiedzeniu Rady Europejskiej, choć zapowiedziany, to ogromne koszty" - powiedziała europosłanka Anna Zalewska (PiS), która zajmuje się pracami na projektem w komisji środowiska PE.

Dodała, że wszyscy obywatele będą ponosić te koszty. "Wzrosną nie tylko ceny energii, wody, śmieci, nie tylko wskazane jest ogromne bezrobocie i ubóstwo energetyczne, ale nie zostały wskazane pieniądze, które miałyby rekompensować czy służyć temu celowi. Jednocześnie prawo klimatyczne to znów zabieranie kompetencji krajom członkowskim i oddawaniem ich Komisji Europejskiej oraz brak energetycznej, europejskiej solidarności" - zaznaczyła.

Europoseł Zdzisław Krasnodębski (PiS), pracujący nad projektem w komisji przemysłu, zaznaczył, że już propozycja KE, która zakłada zwiększenie celu emisji do 55 proc., jest nie do przyjęcia. "Również neutralność klimatyczna. To, co nas niepokoi, to fakt, że idzie to w stronę odejścia od tego, co zostało uchwalone przez Radę Europejską. Będziemy jeszcze walczyć, żeby cele klimatyczne były oznaczane na poziomie unijnym. Cel na poziomie 55 proc. uważamy za zbyt ambitny" - oświadczył.

Dodał, że nie kwestionuje samego celu neutralności klimatycznej, tylko uważa, że należy zastanowić się nad sposobami dojścia do niego, na ile jest to realistyczne i na ile pozwoli gospodarce unijnej być konkurencyjną w skali globalnej.

Europosłanka Izabela Kloc (PiS) zaznaczyła, że Polska, która stawia sobie bardzo ambitne cele klimatyczne, odczuwa dotkliwie drastyczne podejście KE do polityki klimatycznej. "Abstrahując od tego, że jesteśmy za tym, aby środowisko było coraz lepsze to jednak nie takim kosztem. Powstaje w tej chwili taki nowy +ekototalitaryzm+, bo możemy o tym w ten sposób mówić" - powiedziała.

Propozycja KE dotycząca prawa klimatycznego jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu nowej Komisji Europejskiej, który ma sprawić, że do 2050 roku Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie. Aby to było możliwe - zdaniem KE - potrzebne jest zwiększenie celu redukcji emisji na 2030 rok o 55 proc. w porównaniu do poziomów z 1990 roku. Obecnie to 40 proc.

Komisja środowiska PE poparła w głosowaniu wprowadzenie obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 roku zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. Wezwała też do zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 roku z 40 do 60 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

W Brukseli trwają prace legislacyjne nad ostatecznym kształtem nowych regulacji.

Z Brukseli Łukasz Osiński