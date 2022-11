UE: Europosłowie PO: mamy nadzieję, że zamrożone rosyjskie aktywa posłużą do odbudowy Ukrainy

Mamy nadzieję, że zamrożone rosyjskie aktywa posłużą do budowy Ukrainy i ofiarom rosyjskiego terroryzmu - mówili w środę europosłowie PO podczas konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Wcześniej PE przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm.

Europoseł Andrzej Halicki (PO) zaznaczył, że w prace nad rezolucją zaangażowana była polska delegacja w PE ponad partyjnymi podziałami politycznymi.

"Wynik głosowania to dowód na jednolite, mocne, wspólne stanowisko wspólnoty europejskiej. Trzeba przenieść tę rezolucję na poziom realizacji. To są kwestii prawne i polityczne. Liczymy na bardzo szybkie i jednolite stanowisko wszystkich rządów w tej kwestii. Putin i Łukaszenka powinni być nie tylko sądzeni, ale także ukarani przed trybunałem międzynarodowym" - powiedział.

Jak dodał, sprawa uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm powinna stanąć na szczycie unijnym. "Apelujemy do unijnych rządów, by podjęły zgodnie procedurę tworzenia dokumentacji, zbierania dokumentacji, po to, żeby akt prawny mógł zostać jak najszybciej rozpoczęty" - wskazał.

Europoseł Radosław Sikorski (PO) powiedział, że PE uznał, iż w UE powinny zostać przyjęte takie regulacje, które umożliwią ofiarom tego terroryzmu dochodzenie swoich praw i roszczeń z zamrożonego rosyjskiego majątku. "Mamy nadzieję, że zamrożone rosyjskie aktywa posłużą do odbudowy Ukrainy i do kompensowania ofiar rosyjskiego terroryzmu" - powiedział.

Ze Strasburga Łukasz Osiński