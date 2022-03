UE: Francuski minister: szczyt Rady Europejskiej skupi się na reakcji na wojnę na Ukrainie

Najbliższy szczyt Rady Europejskiej skupi się na reakcji na toczącą się na Ukrainie wojnę, w tym na kwestiach energetycznych - powiedział francuski minister ds. europejskich Clement Beaune. Oprócz tego politycy będą rozmawiać m.in. o przygotowaniu 23. szczytu UE-Chiny.

Beaune - przedstawiciel francuskiej prezydencji UE - wraz z wiceszefem KE Marosem Sefcovicem wziął we wtorek udział w konferencji prasowej po spotkaniu unijnej Rady ds. Ogólnych. Politycy rozmawiali m.in. o nadchodzącym posiedzeniu Rady Europejskiej zaplanowanym na 24-25 marca.

"Szczyt Rady Europejskiej skupi się na reakcji na toczącą się wojnę na Ukrainie. W pierwszej kolejności spojrzymy na środki, o których zdecydowano już podczas nieformalnego szczytu w Wersalu" - zapowiedział francuski minister. Jak dodał, przywódcy poruszą kwestie energetyczne - chodzi m.in. o rosnące ceny gazu oraz zwiększenie możliwości jego magazynowania.

Beaune poinformował, że politycy rozmawiać będą również o przygotowaniu 23. szczytu UE-Chiny. Jak podkreślił, będzie to okazja do tego, by - w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę - poprosić ten kraj o "mocne zaangażowanie" na rzecz przywrócenia pokojowych stosunków na świecie. Kolejnym tematem będzie kryzys w Bośni i Hercegowinie, który - jak ocenił francuski minister - "nie pozostaje bez związku" z obecnym konfliktem na Ukrainie.

Nieformalny szczyt unijny poświęcony sytuacji na Ukrainie odbył się 10-11 marca pod Paryżem. Po dwóch dniach rozmów przywódcy przyjęli "deklarację wersalską", która ma być odpowiedzią na wojnę na Ukrainie i jej skutki dla unijnej wspólnoty. Unia planuje stopniowe uniezależnienie się od dostaw ropy, gazu i węgla z Rosji, chce również dodatkowych inwestycji w obronność oraz przeznaczenia miliardów euro na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Z informacji PAP wynika, że w projekcie konkluzji rozpoczynającego się w czwartek szczytu ma znaleźć się zapis, zgodnie z którym Unia Europejska będzie "pilnie pracować" nad wspólnymi zakupami gazu, LNG i wodoru. Projekt mówi też, że Unia Europejska jak najszybciej wycofa swoją zależność od importu rosyjskiego gazu, ropy i węgla.