UE: Grupa europosłów apeluje do prezydencji i Borrella o sankcje wobec Rosji

Ponad 100 eurodeputowanych wezwało w piątek niemiecką prezydencję w Radzie UE i szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella do szybkiego przyjęcia mechanizmu sankcyjnego, aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Siergieja Nawalnego.

"My, posłowie do Parlamentu Europejskiego, jesteśmy zbulwersowani i zdecydowanie potępiamy morderczy atak na życie Aleksieja Nawalnego, najbardziej znanego rosyjskiego opozycjonisty - podkreślono w liście. - Nie możemy stać z boku i patrzeć, jak opozycja w Rosji jest systematycznie poddawana atakom z wykorzystaniem trucizn".

Z inicjatywą, pod którą podpisało się ponad 100 europosłów, wyszedł mający rosyjskie korzenie, niemiecki eurodeputowany Zielonych Sergey Lagodinsky. Sygnatariusze zgodzili się z apelami, jakie płyną z różnych stolic europejskich do władz rosyjskich o pełne i przejrzyste śledztwo w tej sprawie, by sprawcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Eurodeputowani są jednak "niezwykle sceptyczni" w sprawie tego, czy rosyjskie władze są chętne by zbadać prawdziwe tło przestępstwa. Przypomnieli długą listę przeciwników i niezależnych dziennikarzy krytykujących prezydenta Rosji Władimira Putina, którzy padli ofiarą ataków lub zostali zamordowali, a władze rosyjskie nie postawiły przed sądem prawdziwych sprawców. Wymieniono w tym kontekście Annę Politkowską, Aleksandra Litwinienkę, Siergieja Skripala, Borysa Niemcowa, Piotra Wierziłowa i Wladimira Kara-Murzę.

Autorzy listu wezwali wysokiego przedstawiciela UE Borrella i niemiecką prezydencję w Radzie UE do pracy nad międzynarodowym śledztwem w sprawie próby otrucia Nawalnego, które miałoby być przeprowadzone w ramach ONZ i Rady Europy z możliwością wsparcia przez Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).

"Rosja jako czołowy członek Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy jest związana swoimi zobowiązaniami, by chronić podstawowe prawa człowieka i prowadzić dochodzenia w sprawie przestępstw" - podkreślili eurodeputowani.

Potwierdzili przy tym konieczność szybkiego ustanowienia unijnego mechanizmu sankcji za łamanie praw człowieka, aby UE mogła pociągać do odpowiedzialności osoby, które stoją za atakami na opozycjonistów i dziennikarzy.

W grudniu minionego roku ministrowie spraw zagranicznych państw UE dali zielone światło do prac nad takimi ramami prawnymi. Europosłowie, którzy wcześniej o to apelowali argumentowali, że taki nowy system wzmocniłby rolę UE jako obrońcy praw człowieka w skali globalnej i powinien symbolicznie nosić imię Siergieja Magnitskiego.

Prawnik ten zmarł w 2009 roku w wieku 37 lat w więzieniu Matrosskaja Tiszyna w Moskwie, po tym - jak według obrońców praw człowieka - został ciężko pobity. Magnitski został aresztowany, gdy podczas przesłuchania w sprawie domniemanych oszustw podatkowych wymienił funkcjonariuszy MSW Rosji zamieszanych w przejęcia spółek i oskarżył ich o zagarnięcie z budżetu państwa równowartości 230 mln dolarów.

Unia Europejska zaapelowała w czwartek o wspólną międzynarodową reakcję na próbę otrucia Nawalnego i nie wykluczyła przyjęcia sankcji w związku z tym zamachem. Szef unijnej dyplomacji w imieniu "27" zdecydowanie potępił atak na życie opozycjonisty.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka