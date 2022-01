UE: Grupa Odnowić Europę wzywa do powołania w PE komisji do zbadania sprawy Pegasusa

Trzecia co do wielkości grupa w Parlamencie Europejskim, Odnowić Europę, wezwała w środę do powołania komisji "do zbadania nadużyć rządów Unii Europejskiej, wykorzystujących oprogramowanie szpiegujące, wyprodukowane przez izraelską grupę NSO" - podała AP. Chodzi o oprogramowanie Pegasus.

"Odnowić Europę, liberalne ugrupowanie polityczne, wystąpiło z apelem po doniesieniach, że oprogramowanie Pegasus grupy NSO było wykorzystywane do hakowania smartfonów opozycyjnych polityków, prawników, dziennikarzy i krytyków prawicowych rządów na Węgrzech i w Polsce" - przekazała AP.

"Potrzebujemy pełnego dochodzenia w sprawie afery Pegasus. Demokracja europejska jest podważana, a UE powinna podjąć odpowiednie działania" - powiedziała Sophie in 't Veld, holenderska posłanka do Parlamentu Europejskiego i współinicjatorka wezwań do przeprowadzenia śledztwa.

In 't Veld powiedział, że Komisja Europejska powinna pójść za przykładem rządu Stanów Zjednoczonych i "szybko umieścić na czarnej liście" firmę Pegasusa NSO.

Odnowić Europę podała w oświadczeniu, że ma nadzieję, że inne grupy poprą jej wezwanie, zauważając, że dochodzenie byłoby pierwszym działaniem w tej sprawie ze strony instytucji UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński