UE: Grupy polityczne PE o mechanizmie praworządności - historyczny, przełomowy

Historyczne, przełomowe, powód do świętowania - w ten sposób przedstawiciele grup politycznych reprezentujących zdecydowaną większość europosłów przyjęli czwartkowe porozumienie w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z praworządnością.

"Osiągnięte dzisiaj porozumienie ma historyczny wymiar dla wszystkich Europejczyków. Chociaż państwom członkowskim nie udało się to w lipcu, Parlament Europejski naciskał na mechanizm obrony naszych europejskich wartości i ostatecznie go uzyskał" - podkreślił w czwartek szef największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Manfred Weber.

Jak zaznaczył, podczas negocjacji w tej sprawie priorytetem frakcji EPL było zapewnienie, by pieniądze europejskich podatników były dobrze wydawane, a państwo członkowskie, które otrzymuje fundusze UE, przestrzegało podstawowych zasad praworządności. "To właśnie udało się osiągnąć teraz, dzięki determinacji naszej rodziny politycznej" - ocenił niemiecki polityk.

Z porozumienia zadowoleni są też Socjaliści i Demokraci (S&D) w PE. "To była długa walka, ale osiągnęliśmy dobry wynik. Jest oczywiste, że artykuł 7 traktatu nie działa tak, jak powinien, dlatego potrzebujemy innego narzędzia, aby zapewnić poszanowanie naszych wspólnych wartości" - podkreśliła szefowa grupy S&D Iratxe Garcia Perez.

Jej zdaniem porozumienie to powód do świętowania zwycięstwa Unii Europejskiej jako wspólnoty zasad, takich jak godność, wolność, równość, praworządność i prawa człowieka. "Ochrona tych wartości jest również priorytetem dla naszych obywateli i cieszę się, że będziemy w stanie to osiągnąć" - oświadczyła Hiszpanka.

Frakcja Odnowić Europę nazwała porozumienie w sprawie mechanizmu "pieniądze za praworządność" przełomowym. "Odnowić Europę prowadziła zdecydowaną kampanię na rzecz skutecznego i wszechstronnego mechanizmu warunkowania praworządności. Zapewni on, że te rządy, które nie przestrzegają zasad i wartości UE, nie otrzymają funduszy UE" - podkreśliła frakcja w oświadczeniu.

Zadowolenie z uzyskanego efektu wyraził szef tej grupy Dacian Ciolos. "Odnowić Europę wypełnia obietnice złożone obywatelom UE. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie można pozwolić, by niektóre kraje UE nadal wykorzystywały pieniądze unijnych podatników do wzmacniania własnego antyliberalizmu i podważania podstawowych praw obywateli UE. Dziś wykonujemy ważny krok, aby temu zaradzić" - zaznaczył polityk.

Nieco mniejszy entuzjazm wyrazili Zieloni, którzy podkreślili, że wypracowany mechanizm nie jest tak mocny, jak chciała tego większość w PE, ocenili jednak, że można sprawić, że będzie on działał.

"Fundusze UE muszą być powiązane z praworządnością, więc nie dajemy nieliberalnym rządom carte blanche na odbieranie praw ludziom. To porozumienie nie jest doskonałe, ale daje podstawy do działań przeciwko państwom członkowskim, które atakują demokrację i praworządność" - oświadczyła europosłanka Zielonych Terry Reintke.

Porozumienie między Parlamentem Europejskim i niemiecką prezydencją w sprawie powiązania praworządności z budżetem UE zakłada, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia środków, np. przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa. Decyzje w tej sprawie będą jednak podejmować państwa członkowskie większością kwalifikowaną. Rozwiązania te muszą jeszcze finalnie zatwierdzić Parlament Europejski i Rada UE.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka