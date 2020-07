UE: Halicki: delegacja PO-PSL postanowiła poprzeć rezolucję ws. wyników szczytu

Delegacja PO-PSL podjęła decyzję o poparciu rezolucji ws. wyników szczytu UE - poinformował PAP szef tej delegacji Andrzej Halicki (PO). Jak dodał, europosłowie nie mogą zaakceptować w porozumieniu ze szczytu UE cięć na transformację energetyczną, zdrowie czy edukację.

"Myślę, że wszyscy głosowali za. Nie sadzę, żeby było inaczej, bo wczoraj o tym dyskutowaliśmy i stanowisko delegacji PO-PSL było w tej sprawie jednogłośne" - powiedział PAP Halicki.

Przewodniczący delegacji PO-PSL powiedział, że szczyt UE należy ocenić pozytywnie, bo doszło do "bezprecedensowego użycia siły ekonomicznej Unii Europejskiej". "Krajom członkowskim zaproponowano pomoc związaną z pandemią i jej skutkami w wysokości prawie siedmioletniego budżetu, bo 750 mld euro to niewiele mniej niż siedmioletnia unijna perspektywa finansowa" - powiedział. Dodał, że ten ogromny zastrzyk pieniędzy jest podzielony na granty i pożyczki.

Jak dodał, ujemnym elementem porozumienia są zaproponowane cięcia i oszczędności w budżecie UE w bardzo istotnych politykach. "Nie możemy się zgodzić jako parlamentarzyści na kilkukrotne obcięcie priorytetowego projektu, jakim miał być w nowej perspektywie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, służący transformacji energetycznej" - powiedział. Dodał, że Polska straciła na skutek tych cięć "ponad 5 mld euro".

Wskazał, że PE nie może się też zgodzić na obcięcie o 50 proc. programu Erasmus. "Tego młodym ludziom nie wytłumaczymy, że ta Europa marzeń i szans nagle się na nich odwraca. (...)Wydaje się, że te propozycje związane z priorytetami unijnym zostaną poprawione w toku negocjacji. Jest jeszcze jedna kwestia, która jest z punktu widzenia PE najbardziej prestiżowa i ważna. To jest kwestia ochrony i bezpieczeństwa zdrowotnego. Doszło do praktycznego wykreślenia polityk zdrowotnej z wieloletnich ram finansowych i to jest zupełnie sprzeczne z celem, który sama szefowa KE Ursula von der Leyen stawiała jako swoje zadanie. Nie mam wątpliwości, że na ten cel muszą znaleźć się środki w nowym budżecie" - powiedział Halicki.

PE przyjął niewiążącą prawnie rezolucję, w której wyraził brak akceptacji dla porozumienia Rady Europejskiej ws. wieloletniego budżetu UE w obecnym kształcie. Europosłowie chcą negocjacji z krajami UE nad ostatecznym kształtem budżetu UE. Parlament Europejski pozytywnie ocenia natomiast w rezolucji porozumienie ws. funduszu odbudowy.

W dokumencie eurodeputowani wyrażają w projekcie głębokie ubolewanie, że Rada Europejska "znacznie osłabiła wysiłki KE i Parlamentu Europejskiego na rzecz przestrzegania praworządności, praw podstawowych i demokracji w ramach wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy".

Eurodeputowani wskazują, że chcą zakończenia prac nad proponowanym przez Komisję mechanizmem ochrony budżetu UE w przypadku systemowego zagrożenia unijnych wartości. "Aby był skuteczny, mechanizm ten powinien być uruchamiany +odwróconą większością kwalifikowaną+" - czytamy w tekście.

To odniesienie się do zmian we wnioskach ze szczytu UE, które mówią, że "zostanie wprowadzony system warunkowości w celu ochrony budżetu", a "Komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń przyjmowane przez Radę większością kwalifikowaną".

W głosowaniu wzięło udział 682 europosłów; 465 było za, 150 przeciw, a 67 wstrzymało się od głosu.

Rezolucja, która jest stanowiskiem politycznym PE została przygotowana przez frakcje: Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów (S&D), Odnowić Europę, Zielonych oraz Zjednoczoną Lewicę Europejską (GUE). Pod tekstem nie podpisali się Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR), do których należy PiS.

Eurodeputowani wskazują w niej też, że chcą zakończenia prac nad proponowanym przez Komisję mechanizmem ochrony budżetu UE w przypadku systemowego zagrożenia unijnych wartości.

