UE: Halicki: na szczycie UE nie będzie szczegółów, ale zgoda co do kierunku

Przywódcy unijni na piątkowym szczycie nie wypracują jeszcze porozumienia w sprawie szczegółów wieloletniego budżetu i planu odbudowy, ale mogą osiągnąć zgodę co do kierunku, w jakim pakiet ten powinien zmierzać - przewiduje europoseł PO Andrzej Halicki.

"Nie możemy oczekiwać finalnej decyzji, ale jest oczywiste, że przyszedł czas, aby członkowie Rady Europejskiej szczegółowo omówili pakiet dużego planu naprawy i wieloletnich ram finansowych" - powiedział PAP szef delegacji PO w europarlamencie.

Halicki zwrócił uwagę, że odpowiedź na koronakryzys przygotowana przez Komisję Europejską jest bardzo ofensywna. Przewiduje ona rozdysponowanie między państwa członkowskie 750 mld euro, z czego 500 mld miałoby mieć formę dotacji, a 250 mld euro pożyczek.

Plan ten wymaga jednak zgody wszystkich krajów członkowskich. "Szczyt pewno nie zakończy się potwierdzeniem całego planu odbudowy, tego, w jaki sposób będą udzielane pożyczki czy dotacje, na jakich warunkach, na jakie cele będą wydawane środki, ale zgoda co do kierunku powinna być ogłoszona" - ocenił polityk.

Jego zdaniem Polska powinna bronić wielkości całego pakietu, jak również jego kształtu, bo jest on korzystny dla naszego kraju. "Takie kraje jak Polska, które dzięki środki środkom europejskim osiągnęły rozwój i poprawę poziomu życia, z nadzieją patrzą na te kolejne lata" - zwrócił uwagę Halicki.

Jak zaznaczył, mimo że dużo się mówi o małej liczbie osób, które w Polsce zostały zakażone koronawirusem, to gospodarczy cios wynikający z pandemii był bardzo mocny, co widać po pierwszych statystkach z okresu zamknięcia.

"Wydaje się, że ucierpieliśmy nawet bardziej niż inne kraje, w których liczba zachorowań czy zgonów była dużo większa. Wydaje mi się, że w dwójnasób powinniśmy bronić tej struktury, bo oprócz dużych kwot potencjalnych dotacji mamy też duży udział w możliwych pożyczkach. A na takich warunkach nigdy nie dostaniemy ich na rynkach finansowych samodzielnie. W tym sensie ta oferta KE jest dla Polski na pewno jest atrakcyjna" - powiedział eurodeputowany.

Jego zdaniem Rada Europejska powinna się zastanowić nad tym w jaki sposób wydatki z planu odbudowy będą spłacane. Jak zaznaczył, tematem bardzo szczegółowej rozmowy powinna być kwestia zasobów własnych czy nowych środków dla UE.

Polityk uważa, że ważne powinno być też doprecyzowanie, na co fundusze powinny być wydawane. "To jest okazja do transformacji naszych gospodarek, do ich reformy, do przyjęcia bardzo konkretnych rozwiązań w sprawie polityki zielonego ładu czy cyfrowej przyszłości" - zauważył. Jego zdaniem to zmiany, które są oczekiwane przez obywateli, i UE musi być w ich realizacji bardziej skuteczna.

Halicki uważa, że polski rząd powinien współpracować w sprawie proponowanych rozwiązań z największymi państwami członkowskimi, żeby zapewnić jak najlepsze efekty negocjacyjne. Jak ocenił, sceptyczne głosy w sprawie pakietu, grupy krajów tzw. skąpców nie zagrażają całemu planowi, ale nie znaczy to, że uda się go gładko przyjąć.

"Wydaje się, że najważniejsze jest porozumienie dużych i silnych państw i gospodarek. Ważna jest tu nie tylko dobra współpraca z Niemcami, ale także z Hiszpanią, Francją, Włochami. To jest niezbędne do tego, żeby osiągnąć porozumienie w formacie tych największych i najbardziej znaczących rządów" - oświadczył polityk PO.

Przypomniał w tym kontekście zamrożenie funkcjonowania Trójkąta Weimarskiego, czyli formatu współpracy Polski Francji i Niemiec. "Polska powinna powrócić na miejsce regionalnego lidera, które zajmowała wcześniej (...). Podczas Rady Europejskiej będzie to pewno widoczne, że ci najwięksi będą mieć głos decydujący. Myślę, że w tym gronie z konstruktywnym głosem powinna być Polska" - wskazał Halicki.

Zauważył, że dla rządzących trudną kwestią będzie oczekiwanie innych państw członkowskich, dotyczące powiązania dostępu do funduszy z praworządnością. Jego zdaniem polskie władze powinny się na to zgodzić. "Jeśli nie ma poczucia winy, to nie ma się co obawiać tego warunku" - zaznaczył.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka