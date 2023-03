UE: Holandia współfinansowała organizację podejrzaną o udział w skandalu korupcyjnym w Parlamencie Europejskim

MSZ Holandii potwierdziło w piątek, że współfinansowało jedną z dwóch organizacji pozarządowych, wobec których toczy się śledztwo w związku ze skandalem korupcyjnym w Parlamencie Europejskim. W ubiegłym roku fundacja No Peace Without Justice dostała od holenderskiego rządu 500 tys. euro.

No Peace Without Justice jest jedną z dwóch organizacji pozarządowych prawdopodobnie zamieszanych w brukselski skandal korupcyjny. Jest to podmiot, który - podobnie jak założony przez włoskiego byłego socjalistycznego europosła Pier Antonio Panzeriego NGO Fight Impunity - miał być wykorzystywany do prania pieniędzy, czyli nielegalnie pozyskiwanych środków finansowych z krajów północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.

Niccolo Figa-Talamanca, dyrektor No Peace Without Justice, został niedawno zwolniony po trzech miesiącach aresztu. W zeszłym tygodniu policja dokonała nalotu na siedzibę tej organizacji pozarządowej w Rzymie.

Holenderskie ministerstwo spraw zagranicznych w oświadczeniu przesłanym tamtejszemu dziennikowi "NRC" podkreśla, że nie ma obecnie zastrzeżeń do dotacji dla podejrzanej organizacji.

Z ustaleń holenderskiego dziennika wynika, że pieniądze miały zostać przeznaczone na projekt "wspierania prawników zajmujących się prawami człowieka i przywódców społeczeństwa obywatelskiego w Afganistanie".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz