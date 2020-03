UE: Holenderski minister finansów posypuje głowę popiołem za zgryźliwe komentarze

Minister finansów Holandii Wopke Hoekstra wycofał się we wtorek ze swoich komentarzy w sprawie pomocy dotkniętym przez koronawirusa krajom południa Europy, mówiąc, że najwyraźniej okazał "za mało empatii”.

Słowa, które zostały odebrane za obraźliwe, padły podczas wideokonferencji ministrów finansów państw UE w ubiegłym tygodniu.

Z relacji jej uczestników wynikało, że Holender, jeden z głównych przeciwników uwspólnotowienia długu, zasugerował, że obecna sytuacja wywołana pandemią pokazuje, że 10 minionych lat nie zostało wykorzystanych należycie przez kraje południa Europy, by przygotować się na załamanie gospodarcze. Jego zdaniem Komisja Europejska powinna wszcząć procedurę sprawdzającą, by zobaczyć, dlaczego państwa te nie mają wystarczających środków budżetowych, by zareagować na kryzys pandemii.

Stanowisko Holandii, ale też Niemiec, Austrii i krajów północnej Europy sprawiło, że szefowie państw i rządów państw UE nie doszli do porozumienia w sprawie reakcji na kryzys gospodarczy podczas czwartkowego wideoszczytu. Kraje południa Europy z najmocniej dotkniętymi Covid-19 Włochami na czele domagają się uwspólnotowienia długu, aby w ten sposób finansować wydatki na pobudzenie gospodarki.

W wywiadzie dla RTL, który relacjonuje we wtorek Reuters, Hoekstra przyznał, że uwagi, które on i premier Mark Rutte wypowiedzieli podczas wideokonferencji w ubiegłym tygodniu, zostały źle przyjęte.

Po szczycie UE premier Portugalii Antonio Costa mówił, że słowa, które padły pod adresem krajów południa, były w kontekście unijnym "odrażające" i "lekkomyślne". "Jeśli Unia Europejska chce przetrwać, to niedopuszczalne jest, aby polityk - niezależnie od tego z jakiego jest kraju - mógł wygłaszać takie oświadczenia, gdy doświadczamy takiej pandemii" - mówił Costa.

Szef resortu finansów Niderlandów oświadczył we wtorek, że jego kraj jest gotowy rozmawiać na temat dołożenia się w większym stopniu "nowymi pieniędzmi" do jakiegoś europejskiego programu wsparcia. Powtórzył jednak, że Holandia sprzeciwia się uwspólnotowieniu długu na poziomie europejskim. Jego zdaniem rozmowa o koronaobligacjach byłaby przedwczesna, bo byłoby to omawianie problemu, który teraz nie istnieje.

Sprawa wspólnej emisji długu dla strefy euro pojawiała się już dekadę temu w związku wybuchem kryzysu finansowego w 2008 roku, który pchnął walutę euro na skraj upadku. Jednak nawet w takich okolicznościach nie było zgody na euroobligacje.

Do wypuszczenia specjalnych "obligacji koronawirusowych" lub ustanowienia europejskiego funduszu gwarancyjnego, aby pomóc państwom UE w finansowaniu wydatków na ochronę zdrowia i programy ratowania gospodarki, wezwał jako pierwszy premier Włoch Giuseppe Conte. Jego kraj jest najmocniej dotknięty pandemią koronawirusa, a dodatkowo ma ogromny, bo przekraczający ponad 100 proc. PKB dług publiczny.

Jeśli rynki finansowe uznałyby, że Włochy mogą wpaść w poważny kryzys gospodarczy, jego finansowanie mogłoby być bardzo kosztowne, a wręcz zagrożone. Na razie jednak - jak zauważył minister finansów Holandii - problemu tego nie ma, a kraje UE mogą same sięgać po środki z rynków finansowych.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka