UE: Irlandia otrzyma 920,4 mln euro z funduszu na łagodzenie skutków brexitu

Irlandia otrzyma 920,4 mln euro z unijnego funduszu na łagodzenie skutków brexitu - ogłosiła w poniedziałek Komisja Europejska. Irlandia jest pierwszym państwem, któremu przyznano środki i będzie największym beneficjentem wartego 5,4 mld euro funduszu.

Jak poinformowała Komisja Europejska, Irlandia otrzyma pierwszą ratę, wynoszącą 361,5 mln euro, jeszcze w tym roku, w przyszłym roku będzie to 276,7 mln euro, a w 2023 r. - 282,2 mln euro. Środki te mogą pokryć wydatki poniesione w związku z brexitem od 1 stycznia 2020 r.

KE oświadczyła, że finansowanie pomoże irlandzkiej gospodarce "w łagodzeniu skutków brexitu" poprzez wsparcie gospodarcze, tworzenie miejsc pracy i szkolenia.

"Brexit miał negatywny wpływ na życie wielu osób. W ramach UE to właśnie mieszkańcy Irlandii odczuwają go najbardziej. Unijny fundusz na dostosowanie do brexitu oznacza solidarność z osobami najbardziej tym dotkniętymi. Posuwając się naprzód, nie chcemy nikogo zostawić w tyle" - powiedziała unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Komisja poinformowała, że spodziewa się w najbliższych tygodniach przyjąć decyzje w sprawie przyznania środków z funduszu dla pozostałych państw członkowskich.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński