UE: Irlandzki komisarz pod niesłabnącą presją z powodu zignorowania restrykcji

Rośnie presja na unijnego komisarza ds. handlu Phila Hogana za jego udział w kolacji towarzystwa golfowego, zorganizowanej bez poszanowania epidemiologicznych restrykcji. Irlandczyk został zmuszony do złożenia wyjaśnień, ale tylko pogorszył swoją sytuację.

"Przewodnicząca (Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen) uważnie analizuje raport, który został złożony wczoraj przez komisarza Hogana. To szczegółowy, publiczny dokument. (...) Przewodnicząca jest kontakcie z komisarzem Hoganem w tej sprawie" - powiedziała w środę na konferencji prasowej w Brukseli rzeczka KE Dana Spinant.

Szefowa KE, która jako jedyna może zdecydować o zdymisjonowaniu Irlandczyka, zażądała od niego wyjaśnień na piśmie, gdy na jaw wyszło, że wraz z innymi politykami brał on udział w kolacji zorganizowanej przez parlamentarny klub golfowy.

Odbyła się ona w minioną środę, dzień po tym, jak premier Irlandii Micheal Martin ogłosił przywrócenie w trybie natychmiastowym niektórych restrykcji w związku z epidemią, w tym m.in. zmniejszenie limitu uczestników zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych z 50 do sześciu osób. Tymczasem w kolacji uczestniczyło 81 osób.

Około 20-stonicowe sprawozdanie dla przewodniczącej KE, a także wywiad, jakiego komisarz udzielił we wtorek irlandzkiemu nadawcy RTE, miały oczyścić atmosferę, ale stało się odwrotnie. We wtorek wieczorem przywódcy partii tworzących koalicję rządową w Irlandii oświadczyli, że "nadal występują obawy" dotyczące działań Hogana po przyjeździe do Irlandii w lipcu oraz złożonych przez niego wyjaśnień.

Komisarz przekonywał we wtorek, że podczas podróży przestrzegał wszystkich zasad wprowadzonych, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. "Jest oczywiste, że komisarz Phil Hogan od przyjazdu do Irlandii naruszył wytyczne dotyczące zdrowia publicznego" - podkreślili w oświadczeniu premier Martin i wicepremier Leo Varadkar.

Źródła, na które powołuje się w środowym wydaniu dziennik "The Irish Times", poinformowały, że rząd jest zdania, że Hogan powinien zrezygnować z funkcji komisarza. Von der Leyen ma być tego świadoma. Zgodnie z traktatem UE władze krajowe nie mogą odwołać unijnego komisarza. Może on natomiast sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez przewodniczącą KE.

Rzeczniczka Komisji nie chciała powiedzieć, jak długo von der Leyen będzie analizowała raport Hogana. "Przewodnicząca (...) będzie gotowa z oceną, gdy będzie miała poczucie, że ma cały obraz sytuacji. To jedyny komentarz, którego mogę udzielić na tym etapie" - podkreśliła Spinant.

W związku ze skandalem w Irlandii do dymisji podali się już minister rolnictwa i wicelider współrządzącej partii Fianna Fail, Dana Calleary oraz przewodniczący Senatu Jerry Buttimer, zaś w niedzielę Martin zasugerował, że również Hogan "powinien rozważyć swoją pozycję".

Z Brukseli Krzysztof Strzępka