UE: Jabłoński: Polska jest gotowa do udzielenia Ukrainie wszelkiej możliwej pomocy

Ukraińscy partnerzy nie mają żadnych wątpliwości, że Polska jest gotowa do udzielenia im wszelkiej pomocy - oznajmił w poniedziałek w Brukseli wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. Był on pytany o dostawy sprzętu dla Kijowa.

"Chciałbym powiedzieć nieco więcej, natomiast kwestie współpracy obronnej, także w zakresie sprzętu, to są kwestie, które nie zawsze mogą być ujawniane opinii publicznej. Są (one) objęte pewnymi klauzulami. Mogę powiedzieć jedno: nasi ukraińscy partnerzy nie mają dzisiaj żadnych wątpliwości, że Polska jest gotowa do udzielenia im wszelkiej możliwej pomocy. I tyle na ten temat mogę dzisiaj powiedzieć" - przekazał Jabłoński po zakończeniu posiedzenia ministrów spraw zagranicznych krajów UE.