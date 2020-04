UE: Jourova: apeluję o dialog do polskiego rządu

Wiceszefowa KE ds. wartości Viera Jourova zaapelowała we wtorek do polskiego rządu o dialog, by rozwiązać wskazane przez Komisję problemy dotyczące sądownictwa. Jak zaznaczyła wszczęcie procedury o naruszenie prawa nie powinno być zaskoczeniem.

"Chciałabym powtórzyć moje zaproszenie dla polskiego rządu do zajęcia się naszymi obawami. Jestem gotowa, w duchu dobrej współpracy, do uczciwego i otwartego dialogu" - powiedziała na konferencji prasowej wiceszefowa KE.

KE uruchomiła procedurę naruszenia wobec Polski w związku z ustawą dotyczącą dyscyplinowania sędziów. Zdaniem KE uchwalone w grudniu przepisy podważają niezależność polskich sędziów i są sprzeczne z zasadą nadrzędności prawa UE. Polska dostała 2 miesiące na odpowiedź.

Jourova zaznaczyła, że rozpoczęcie procedury nie może być zaskoczeniem dla nikogo. Przypomniała, że jeszcze w grudniu napisała list do polskich władz w tej sprawie i rozmawiała o niej z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro w trakcie swojej wizyty w Polsce w styczniu. "Podjęliśmy decyzje teraz, bo nasze analizy były bardzo drobiazgowe i szczegółowe. Chcemy działać tylko tam, gdzie jest problem" - tłumaczyła.