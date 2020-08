UE: KE: dofinansowanie z S19 (Via Carpatia) z Lublina do Kraśnika w kwocie 171 mln euro

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie kwotą 171 mln euro z funduszy spójności drogi ekspresowej S19 z Lublina do Kraśnika. Jest to 42-kilometrowy odcinek przyszłej trasy Via Carpatia i może być on oddany pod koniec przyszłego roku.

"Mnóstwo pracy i są efekty. Dostałam właśnie informację, że kolejny odcinek ekspresówki ma decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą dofinansowanie z funduszy UE. Chodzi o via Carpatię - 42 km S19 od węzła Lublin Węglin do węzła Kraśnik Płd. Decyzja oznacza, że dofinansowanie jest pewne" - napisała na Twitterze minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Z nieoficjalnych informacji jakie PAP uzyskała z KE wynika, że inwestycja ma otrzymać ponad 171 mln euro z funduszu spójności. Droga jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Prace mają przyczynić się do stworzenia bezpiecznego układu drogowego o dużej przepustowości, który połączy polskie ośrodki regionalne z siecią TEN-T oraz drogi ekspresowe z Warszawą. Oczekuje się, że projekt zostanie zakończony pod koniec 2021 roku.

Łącznie w realizacji, w trybie "projektuj i buduj", jest blisko 130 km drogi ekspresowej S19 - przyszłej Via Carpatia - pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy w połowie 2022 r.

Via Carpatia ma na terenie Polski liczyć 701 km (wraz z odnogami prowadzącymi m.in. do polskich portów - 1621 km). Trasa w woj. warmińsko-mazurskim będzie liczyła 43 km, w podlaskim - 256 km, w mazowieckim - 32 km, w lubelskim - 200 km, w podkarpackim - 180 km. Jej koszt szacowany jest na 28,3 mld zł, czyli 6,6 mld euro.

Ten szlak międzynarodowy ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Docierać ma m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka