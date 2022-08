UE: KE i Moderna dostosowały harmonogramy dostaw szczepionek na Covid-19 w okresie późnoletnim i zimowym

Komisja Europejska i Moderna osiągnęły we wtorek porozumienie, dzięki któremu będzie można zaspokoić zapotrzebowanie państw członkowskich na szczepionki przeciwko Covid-19 późnym latem i zimą - poinformowała KE.

"Zwiększenie liczby szczepień pierwotnych i przypominających przeciwko Covid-19 będzie miało kluczowe znaczenie dla naszych planów na jesienne i zimowe miesiące. Aby jak najlepiej zadbać o naszą wspólną gotowość, państwa członkowskie muszą dysponować niezbędnymi narzędziami. Obejmuje to zapewnienie dostępności szczepionek dostosowanych do wariantów (koronawirusa), w miarę dopuszczania (tych preparatów) do obrotu przez Europejską Agencję Leków. Przedmiotowe porozumienie zapewni państwom członkowskim dostęp we właściwym czasie do dawek szczepionek, których potrzebują, aby chronić swoich obywateli" - oświadczyła unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides.

Na mocy tego porozumienia pierwotnie uzgodnione harmonogramy dostaw ulegną modyfikacji. Dawki, których dostawy pierwotnie zaplanowano na okres letni, będą dostarczane we wrześniu oraz w okresie jesienno-zimowym br., kiedy państwa członkowskie będą prawdopodobnie potrzebowały dodatkowych zapasów szczepionek dla kampanii krajowych i wypełnienia międzynarodowych zobowiązań podjętych w duchu solidarności - podała KE.

Porozumienie gwarantuje również, że jeżeli co najmniej jedna szczepionka dostosowana do wariantu koronawirusa uzyska pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, państwa członkowskie będą mogły zdecydować się na otrzymanie dawek tego dostosowanego preparatu w ramach obecnej umowy.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz