UE: KE i rząd Wielkiej Brytanii deklarują współpracę w walce z pandemią Covid-19

Komisja Europejska i rząd Wielkiej Brytanii zadeklarowały w środę współpracę w walce z Covid-19. Wszyscy stoimy w obliczu tej samej pandemii - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

"Wszyscy stoimy w obliczu tej samej pandemii, a trzecia fala sprawia, że współpraca między UE a Wielką Brytanią jest jeszcze ważniejsza. (...) Biorąc pod uwagę nasze współzależności, pracujemy nad konkretnymi krokami, które możemy podjąć - w krótkim, średnim i długim okresie - w celu stworzenia sytuacji, w której wszyscy wygrywają, i zwiększenia podaży szczepionek dla wszystkich naszych obywateli" - napisano we wspólnej deklaracji KE i rządu premiera Borisa Johnsona.

Zdaniem Brukseli i Londynu ostatecznie to otwartość i globalna współpraca wszystkich krajów będzie kluczem do przezwyciężenia pandemii i zapewnienia lepszego przygotowania do sprostania przyszłym wyzwaniom.

W relacjach na linii Zjednoczone Królestwo-UE w ostatnim czasie panowała nerwowość. Tydzień temu KE zagroziła zakazem eksportu szczepionek przeciw Covid-19 poza terytorium UE, w tym zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, aby zabezpieczyć brakujące dawki dla własnych obywateli. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen wyraziła frustrację z powodu braku dostaw szczepionek z zakładów koncernu AstraZeneca w Wielkiej Brytanii.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz