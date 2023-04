UE: KE: jeśli nagranie z kaźni ukraińskiego jeńca jest prawdziwe, winni nie mogą pozostać bezkarni

Jeżeli nagranie, na którym widać drastyczną egzekucję ukraińskiego jeńca okaże się prawdziwe, to osoby które tego dokonały nie mogą pozostać bezkarne - powiedziała w środę rzeczniczka Komisji Europejskiej Nabila Massrali cytowana przez portal eurointegration.com.ua.

Rzeczniczka zaznaczyła jednak, że władze UE nie wiedzą jeszcze, czy krążące w internecie nagranie jest autentyczne.

"Jeśli jego prawdziwość zostanie potwierdzona, byłby to kolejny dowód na nieludzki charakter rosyjskiej agresji. Zabijanie jeńców wojennych jest poważnym naruszeniem Konwencji Genewskiej i po raz kolejny pokazuje, że Rosja całkowicie ignoruje prawo międzynarodowe, a w szczególności międzynarodowe prawo humanitarne" - podkreśliła Massrali.

"UE podkreśla swoją gotowość do postawienia przed sądem wszystkich sprawców i wspólników zbrodni wojennych popełnionych w kontekście agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie" - dodała.

Skrajnie drastyczne nagranie wideo z kaźnią jeńca pojawiło się we wtorek wieczorem. Widać na nim, jak ludzie w mundurach z białymi wstęgami, których zwykle używają do identyfikacji wojskowi rosyjscy, odcinają głowę żywemu człowiekowi z ukraińskimi dystynkcjami. Sprawcy są zamaskowani. Jak zauważyła rosyjska redakcja BBC, na nagraniu można dostrzec jaskrawozielone liście, co może oznaczać, iż nie powstało ono w ostatnim czasie.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w środę, że wszczęła śledztwo w sprawie nagrania. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow oświadczył, że tego rodzaju kadry to przejaw celowej polityki rosyjskiej, której celem jest osłabienie morale Ukraińców. Jusow powiedział, że nagrania o podobnej treści pojawiają się raz na kilka tygodni.

Ministerstwo obrony Ukrainy zaapelowało o nie rozpowszechnianie nagrania z zabójstwa ukraińskiego obrońcy i powstrzymanie się od spekulacji na temat tożsamości zmarłego - napisał portal eurointegration.com.ua.