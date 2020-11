UE: KE ma dostarczyć szpitalom 200 robotów dezynfekujących sale

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że rozpoczęła zakup 200 robotów do dezynfekcji, które zostaną dostarczone do szpitali w całej Europie. KE chce przeznaczyć na sprzęt dla placówek ochrony zdrowia 12 mln euro z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

"Takie roboty mogą zdezynfekować standardową salę w szpitalu w 15 minut za pomocą światła ultrafioletowego. Dzięki temu oszczędzają personelowi czas, w którym możliwa jest opieka nad pacjentami" - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Johannes Bahrke.

Pierwsze roboty mają trafić do placówek w nadchodzących tygodniach. Komisja na razie nie informuje, do których szpitali, czy nawet krajów zostanie wysłany sprzęt. Ma to zależeć od sytuacji epidemicznej, a także potrzeb zgłaszanych przez poszczególne kraje.

KE podała, że zainteresowanie robotami wyraziły szpitale z większości państw członkowskich. Urządzenia te mogą dezynfekować standardowe sale pacjentów za pomocą światła ultrafioletowego w 15 minut, tym samym pomagając zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa i ograniczać liczbę zakażeń. Proces dezynfekcji jest kontrolowany przez operatora, który znajduje się poza dezynfekowaną przestrzenią, aby uniknąć ekspozycji na światło UV.

Nabycie 200 robotów nie skonsumuje całego budżetu przeznaczonego na ten cel, dlatego możliwe są dalsze zakupy, jeśli zgłoszone zostanie zapotrzebowanie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka