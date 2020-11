UE: KE naciska na Węgry, by wdrożyły orzeczenie TSUE ws. finansowania NGO

Komisja Europejska zwróciła się do Węgier, by te przedstawiły jej środki podjęte w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału sprawiedliwości UE, który podważył tamtejsze przepisy wprowadzające ograniczenia dotyczące finansowania organizacji obywatelskich z zagranicy.

W 2017 r. Węgry przyjęły ustawę dotyczącą finansowania organizacji obywatelskich, otrzymujących wsparcie z zagranicy. Zgodnie z nią organizacje podlegają rejestracji przez węgierskie organy jako "organizacje otrzymujące wsparcie zagraniczne", gdy wysokość darowizn otrzymanych w danym roku osiągnie określony próg.

Komisja Europejska zaskarżyła te przepisy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Podnosiła, że naruszają one zarówno zasadę swobodnego przepływu kapitału, jak i szereg praw chronionych Kartą praw podstawowych UE, w tym prawo do poszanowania życia prywatnego, ochrony danych osobowych i wolności zrzeszania się.

W czerwcu wielka Izba Trybunału przychyliła się do skargi KE, uznając, że węgierskie prawo jest sprzeczne z unijnym. Krytycy rządu w Budapeszcie zarzucają mu, że mimo tej decyzji w dalszym ciągu nie wdrożył orzeczenia przez co organizacje pozbawiane są środków m.in. z UE.

"Nasze stanowisko jest jasne, wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości są natychmiastowo wiążące dla państw członkowskich i powinny być wdrożone. Państwa członkowskie są zobligowane do podjęcia odpowiednich środków natychmiastowo" - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Christian Wigand.

Jak zaznaczył, władze w Budapeszcie poinformowały Komisję, że są zdecydowane wdrożyć orzeczenie. "KE oczekuje teraz, że Węgry podejmą konkretne środki w pilnym trybie" - dodał rzecznik.

29 października Komisja wysłała drugi list do węgierskich władz, wzywając je, by poinformowały o podjętych działaniach mających zapewnić, że prawo dotyczące NGO nie jest stosowane. Wigand przypomniał, że zgodnie z orzeczeniem TSUE Budapeszt powinien powstrzymać się od stosowania przepisów ograniczających możliwości działania organizacji pozarządowych.

W piśmie Bruksela zwróciła się też o projekt nowelizacji, które miałyby zapewnić wdrożenie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE. Urzędnicy chcą jasnego harmonogramu przyjęcia odpowiednich rozwiązań. Węgry otrzymały miesiąc na odpowiedź.

"Komisja nie będzie się wahać, by podjąć dalsze kroki, by zapewnić zgodność z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości" - oświadczył Wigand.

W razie niewykonania orzeczenia Trybunału KE może zwrócić się do sędziów w Luksemburgu o kary pieniężne wobec państwa członkowskiego.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka