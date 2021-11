UE: KE o demonstracjach przeciwko restrykcjom: pokojowe manifestowanie to podstawowe prawo w demokracji

Pokojowe demonstracje należą do praw podstawowych we wszystkich państwach demokratycznych - tak skomentowała na konferencji prasowej w poniedziałek w Brukseli przetaczające się przez wiele europejskich krajów masowe protesty przeciwko kolejnym restrykcjom covidowym rzeczniczka KE Dana Spinant.

"Zawsze mówiliśmy bardzo jasno, że pokojowe demonstracje należą do praw podstawowych we wszystkich państwach demokratycznych. Ma to więc zastosowanie także do Unii Europejskiej. Jednocześnie Komisja Europejska konsekwentnie podtrzymuje, że (podczas manifestacji) nie ma miejsca na przemoc i władze państwowe są odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania prawa" - oświadczyła Spinant.

"Co prawda pokojowe demonstracje są prawem podstawowym, ale w sytuacji zagrożenia dla zdrowia publicznego pewne prawa mogą zostać ograniczone. Ocena konkretnych sytuacji należy do kompetentnych organów krajowych kontrolowanych przez niezależne sądy" - zastrzegła.

Wyznała jednocześnie, że na poziomie czysto ludzkim, rozumie, że ograniczenia, z którymi ludzie muszą żyć już prawie dwa lata, mogą być uciążliwe.

"Wielu z naszych obywateli w Europie może odczuwać wyczerpanie z ich powodu oraz z powodu napięcia związanego z koniecznością chronienia samych siebie przed złapaniem wirusa. (...) Ważne jest jednak, żeby na poziomie społeczeństw trzymać się razem i respektować te restrykcje, bo to jest droga wyjścia z pandemii" - zaapelowała.

Jeden z francuskich dziennikarzy polemizował z przedstawicielką KE, zwracając uwagę, że demonstracje to efekt politycznych decyzji - również KE - dotyczących szczepień i coraz bardziej widocznych rozbieżności między deklaracjami a rzeczywistością. Przypomniał w tym kontekście m.in. zapewnienia Komisji, zgodnie z którymi osiągnięcie poziomu 70 proc. zaszczepienia dorosłej populacji dwiema dawkami (większości szczepionek) miało zapewnić bezpieczeństwo. Tymczasem, jak podkreślił, rozmowy o konieczności podawania trzeciej dawki rodzą uzasadnione pytania o skuteczność i sens stosowania tych preparatów, skoro nie zapewniają długotrwałej ochrony.

"Będziemy nadal powtarzać tak często jak będzie to konieczne, że szczepienia są ważnym środkiem do celu, jakim jest pokonanie pandemii. (...) Nadal uważamy, że szczepienia powinny być kontynuowane, żeby jeszcze bardziej zredukować szanse na przenoszenie się wirusa. (...) Szczepionki maja również ograniczyć dotkliwość symptomów" - odpowiedziała Spinant.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz